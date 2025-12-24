Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    date_range 24 Dec 2025 10:06 PM IST
    date_range 24 Dec 2025 10:06 PM IST

    അസമിലെ ര​ണ്ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​രോ​ധ​നാ​ജ്ഞ; കർബി ആംഗ്ലോങ്ങിൽ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയം

    അസമിലെ ര​ണ്ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​രോ​ധ​നാ​ജ്ഞ; കർബി ആംഗ്ലോങ്ങിൽ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയം
    camera_altകർബി ആംഗ്ലോങ്ങിൽ സംഘർഷം നടന്നയിടങ്ങളിലൊന്ന്

    ദി​ഫു: അ​ക്ര​മ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ മ​ധ്യ അ​സ​മി​ലെ ക​ർ​ബി ആം​ഗ്ലോ​ങ്, വെ​സ്റ്റ് ക​ർ​ബി ആം​ഗ്ലോ​ങ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ സം​ഘ​ർ​ഷ​ഭ​രി​ത​മെ​ങ്കി​ലും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യം. പ്ര​ശ്ന​ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ണ്ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും നി​രോ​ധ​നാ​ജ്ഞ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. ക​ർ​ബി ആം​ഗ്ലോ​ങ്ങി​ൽ രാ​ത്രി ക​ർ​ഫ്യൂ​വു​മു​ണ്ട്.

    വെ​സ്റ്റ് ക​ർ​ബി ആം​ഗ്ലോ​ങ് ജി​ല്ല​യി​ലെ ഖേ​റോ​ണി​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ര​ണ്ടു പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും 38 പോ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ 45 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ക​ല്ലേ​റി​ൽ അ​സം ഡി.​ജി.​പി ഹ​ർ​മീ​ത് സി​ങ്ങി​നും ഐ.​ജി അ​ഖി​ലേ​ഷ് കു​മാ​ർ സി​ങ്ങി​നും പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു.

    സ്ഥി​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ണെ​ന്നും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ലും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യും അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ര​സ്പ​രം പോ​ര​ടി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ച്ച​തി​നാ​ൽ പി​രി​മു​റു​ക്കം കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​ഞ്ച് സി.​ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ് ക​മ്പ​നി​ക​ളെ കൂ​ടി വി​ന്യ​സി​ച്ചൂ. രാ​വി​ലെ സം​യു​ക്ത ഫ്ലാ​ഗ് മാ​ർ​ച്ചും ന​ട​ത്തി.

    ഹി​ന്ദി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ക​ൾ ആ​ദി​വാ​സി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ല്ലേ​ജ് ഗ്രേ​സി​ങ് റി​സ​ർ​വ്, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഗ്രേ​സി​ങ് റി​സ​ർ​വ് എ​ന്നീ ഭൂ​മി കൈ​യേ​റി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രാ​യ ക​ർ​ബി​ക​ളും ബി​ഹാ​റി വം​ശ​ജ​രും ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. ബി​ഹാ​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രെ ര​ണ്ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ​യും ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ക​ർ​ബി സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​ർ 15 ദി​വ​സ​മാ​യി നി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നൂ.

    സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ബി​ഹാ​റു​കാ​ർ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ക​ല്ലു​ക​ൾ, വ​ടി​ക​ൾ, വി​ല്ലു​ക​ൾ, അ​മ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ​ക്ക് നേ​രെ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് ക​ർ​ബി യു​വാ​വാ​യ അ​തി​ക് തി​മു​ങ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്.

    ക​ർ​ബി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ബി​ഹാ​റി, ബം​ഗാ​ളി, നേ​പ്പാ​ളി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഖെ​റോ​ണി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ക​ട​യി​ൽ അം​ഗ​പ​രി​മി​ത​നാ​യ സു​രേ​ഷ് ഡേ​യെ ജീ​വ​നോ​ടെ ചു​ട്ടു​കൊ​ന്ന​തോ​ടെ സം​ഘാ​ർ​ഷ​വ​സ്ഥ മു​ർ​ച്ഛി​ച്ചു. ര​ണ്ടു പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം വേ​ദ​നി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ പ​റ​ഞ്ഞു.

