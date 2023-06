പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി നൽകിയ കേസ്; ബ്രിജ് ഭൂഷനെതിരെ തെളിവ് കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് പൊലീസ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: ബ്രിജ് ഭൂഷനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസ്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ലൈംഗികപീഡനകേസിൽ ഭൂഷനെതിരെ ഡൽഹി ​പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. ഇതിനൊപ്പം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി നൽകിയ കേസ് റദ്ദാക്കാനും പൊലീസ് അപേക്ഷ നൽകി. കേസ് ജൂലൈ നാലിന് കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിലാണ് എഫ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസ് അപേക്ഷ നൽകിയത്. ഡൽഹിയിലെ കൊണാട്ട് പ്ലേസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ബ്രിജ് ഭൂഷനെതിരെ രണ്ട് കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കനത്ത സു​രക്ഷയിൽ കോടതിയിലെത്തിയാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.

നേരത്തെ ഗുസ്തി മത്സരത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തതിലെ ദേഷ്യം മൂലമാണ് താൻ ബ്രിജ് ഭൂൂഷനെതിരെ പരാതി നൽകിയതെന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് എഫ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്.

No evidence found in minor's sexual harassment claims against WFI chief, says Delhi Police, seeks to cancel FIR