Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightതോക്കിൻ മുനയിൽ വ്യാപാര...
    India
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 9:35 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 9:35 PM IST

    തോക്കിൻ മുനയിൽ വ്യാപാര കരാർ സാധ്യമാവില്ല -മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഒരു രാജ്യവുമായും വ്യാപാര കരാറിലെത്താൻ തിടുക്കമില്ല’
    തോക്കിൻ മുനയിൽ വ്യാപാര കരാർ സാധ്യമാവില്ല -മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യക്ക് ഒരു രാജ്യവുമായും വ്യാപാര കരാറിൽ ഒപ്പിടാൻ തിടുക്കമില്ലെന്നും തോക്കിൻ മുനയിൽ വ്യാപാര കരാർ സാധ്യമാവില്ലെന്നും കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ പറഞ്ഞു. വ്യാപാര കരാർ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം സാധ്യമാക്കാൻ അമേരിക്ക സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതിനെയാണ് മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

    ഇന്ത്യ വ്യാപാര പങ്കാളികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ലെന്നും പിയൂഷ് ഗോയൽ പറഞ്ഞു. യൂറോപ്യൻ യൂനിയനുമായുള്ള വ്യാപാര ചർച്ചകൾക്കായി ജർമനിയിൽ എത്തിയതാണ് അദ്ദേഹം. റഷ്യയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനെതിരെ അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് മേൽ യു.എസ് അധിക തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇതിന്റെ പേരിലാണ്.

    അതേസമയം, ഇന്ത്യ -യു.എസ് വ്യാപാര ചർച്ചയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും വൈകാതെ കരാർ യാഥാർഥ്യമാകുമെന്നും പിയൂഷ് ഗോയൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. തർക്കങ്ങൾ ഏറക്കുറെ പരിഹരിച്ചതായും വ്യാപാര കരാർ യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിന് അരികെയാണെന്നുമാണ് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നതവൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:piyush goyalIndia NewsIndia-US trade deal
    News Summary - 'No deal with a gun to our head’: Piyush Goyal
    Similar News
    Next Story
    X