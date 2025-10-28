Begin typing your search above and press return to search.
    28 Oct 2025 10:38 PM IST
    28 Oct 2025 10:38 PM IST

    ഉമർ ഖാലിദിനെതിരെ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ആരോപിക്കാനാകില്ല -അഭിഭാഷകൻ

    ഉമർ ഖാലിദ്

    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: ഉമർ ഖാലിദിനെതിരെ ഒരു കുറ്റവും ആരോപിക്കാനാകി​ല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ത്രിദീപ് പെയ്സ് ഡൽഹി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. 2020​ലെ ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉമർ ഖാലിദിനെതിരെ ചുമത്തിയ യു.എ.പി.എ കേസിൽ അഡീഷനൽ സെഷൻസ് ​ജഡ്ജി സമീർ ബാജ്പേയ് മുമ്പാകെ എതിർവാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പെയ്സ്.

    ഉമർ ഖാലിദിനെതിരെ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ആരോപിക്കാനാകില്ല. വാട്സ് ആപ് ​ഗ്രൂപ്പിൽ അദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉമർ ഖാലിദ് ഒരു മെസേജ് പോലും അയച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിൽ എന്ത് കുറ്റമാണുള്ളത്. കേസിലെ സംരക്ഷിത സാക്ഷി​യുടെ മൊഴി ഉമർ ഖാലിദിന്റെ അറസ്റ്റിന് ഒരു മാസം മുമ്പേ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ്. അയാൾക്ക് പ്രത്യേക താൽപര്യങ്ങളുണ്ട്.

    യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ച് ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് വന്നത് 2020 ഫെബ്രുവരി 13നാണ്. എന്നാൽ, എഫ്.ഐ.ആറിൽ പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി 24-25 തീയതികളിൽ ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനവേളയിൽ ഇന്ത്യയെ അവമതിക്കാൻ പ്രതികൾ ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് ​ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ്. ഡിസംബർ എട്ടിന് ജംഗ്പുരയിൽ നടന്ന കലാപ ഗൂഢാലോചനയിലെ പ്രധാന പ്രതി ഉമർ ഖാലിദാണെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ, ആ യോഗത്തിൽ ഉമർ പ​ങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അഭിഭാഷകൻ തുടർന്നു. ബുധനാഴ്ചയും വാദം കേൾക്കൽ തുടരും.

