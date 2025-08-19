Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 6:47 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:04 AM IST

    മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൽ അവിശ്വാസം; ഇൻഡ്യ മുന്നണി കുറ്റവിചാരണക്ക്

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ഇം​പീ​ച്ച്മെ​ന്റ് പ്ര​മേ​യ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യേ​ക്കും
    മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൽ അവിശ്വാസം; ഇൻഡ്യ മുന്നണി കുറ്റവിചാരണക്ക്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള ഉ​ന്ന​യി​ച്ചും ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നെ​ന്നു​മാ​രോ​പി​ച്ച് മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യ​ാനേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ അ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് ഇം​പീ​ച്ച്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി. ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലും ഇം​പീ​ച്ച്മെ​ന്റ് പ്ര​മേ​യ അ​വ​ത​ര​ണ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച രാ​ജ്യ​സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​ ചേ​ർ​ന്ന ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു. ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ക​മീ​ഷ​നെ​തി​രെ ഇം​പീ​ച്ച്മെ​ന്റ് പ്ര​മേ​യ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ്റാം ര​മേ​ശാ​ണ് ആ​ദ്യം മു​ന്നോ​ട്ടു​​​വെ​ച്ച​ത്.

    സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും നീ​തി​യു​ക്ത​വു​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​പ​ര​മാ​യ ബാ​ധ്യ​ത നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന് യോ​ഗം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബി.​ജെ.​പി വ​ക്താ​വാ​യാ​ണ് ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പെ​രു​മാ​റി​യ​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ സു​താ​ര്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള ഗു​രു​ത​ര ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​നാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്നും യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ ഇം​പീ​ച്ച്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി ക​ട​ക്കു​മോ എ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ചി​ത​മാ​യ സ​മ​യ​ത്ത് ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ലോ​ക്സ​ഭ ഉ​പ​നേ​താ​വ് ഗൗ​ര​വ് ഗൊ​ഗോ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ഡ്ജി​മാ​രെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​തൃ​ക ത​ന്നെ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ​യും സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് നീ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി. രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ 50 പേ​രും ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ 100 പേ​രും ഒ​പ്പി​ട്ട ഇം​പീ​ച്ച്മെ​ന്റ് പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി തേ​ടി നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​ക​ണം.

    ഇ​ത് സ​ഭ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്മാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണം. അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ ത​ന്നെ സ​ഭ​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കു​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ട് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ, പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​കു​ക​യും വേ​ണം. നി​ല​വി​ൽ, ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി അം​ഗ​ബ​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​കി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ക​മീ​ഷ​​നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. വി​ഷ​യം സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു.

