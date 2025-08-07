Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightകർഷക താൽപര്യങ്ങളിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 11:09 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 11:09 PM IST

    കർഷക താൽപര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല; ട്രംപിന് പരോക്ഷ മറുപടിയുമായി മോദി

    text_fields
    bookmark_border
    കർഷക താൽപര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല; ട്രംപിന് പരോക്ഷ മറുപടിയുമായി മോദി
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​ർ​ഷ​ക, മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ക്ഷീ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച്ച ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്നും അ​​ത്ത​ര​മൊ​രു നി​ല​പാ​ട് സീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി വ​ലി​യ വി​ല ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്ന് അ​റി​യാ​മെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ​ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി.

    50 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക നി​കു​തി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡൊ​ണാ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്, ഡോ.​എം.​എ​സ് സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ ജ​ന്മ​ശ​താ​ബ്ദി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രോ​ക്ഷ മ​റു​പ​ടി.​ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ വ​രു​മാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും കാ​ർ​ഷി​ക ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ വ​രു​മാ​ന സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ശ​ക്തി​യെ ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്‌ ട്രം​പി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​ദേ​ശ ന​യ​ത്തി​നു​ള്ള വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra ModiFarmers ProtestIndia NewsDonald Trump
    News Summary - No compromise on farmers' interests- Modi
    Similar News
    Next Story
    X