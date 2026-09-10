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    ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഗുണവുമില്ലെന്ന് പി. ചിദംബരം; പത്ത് വർഷം കോൺഗ്രസ് എന്തുചെയ്തെന്ന് ബിജെപി

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    Senior Congress leader P Chidambaram addressing a political press conference on international relations.
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    പി. ചിദംബരം

    ന്യൂഡൽഹി: ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയിൽ തുടരുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് കാര്യമായ ഒരു സാമ്പത്തിക നേട്ടവുമില്ലെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രിയുമായ പി. ചിദംബരം. ചൈന മേധാവിത്വം പുലർത്തുന്ന ഒരു വേദിയായി ബ്രിക്സ് മാറിയെന്നും സംഘടന വിപുലീകരിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മങ്ങലേറ്റെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ചിദംബരത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായി ബിജെപി രംഗത്തെത്തി. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകിയ യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ബ്രിക്സ് രൂപപ്പെട്ടതെന്നും പത്ത് വർഷം ഭരിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചില്ലെന്നും ബിജെപി ചോദിച്ചു.

    ബ്രിക്സ് അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പര വ്യാപാരത്തിലോ സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിലോ ഇന്ത്യക്ക് നിർണായകമായ മുൻതൂക്കം നേടാനായിട്ടില്ലെന്ന് ചിദംബരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചൈനയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു നയതന്ത്ര വേദിയായി ഈ സഖ്യം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈജിപ്ത്, യുഎഇ, ഇറാൻ, എത്യോപ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സഖ്യം വിപുലീകരിച്ചതോടെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ ചൈനയ്ക്ക് കൂടുതൽ അനുകൂലമായെന്നും ചിദംബരം വിലയിരുത്തി.

    ചിദംബരത്തിന്റെ വാദങ്ങളെ പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ ബിജെപി വക്താക്കൾ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന്റെ ശക്തമായ ശബ്ദമായി ഇന്ത്യ മാറിയത് ബ്രിക്സ് പോലുള്ള വേദികളിലൂടെയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. ഡോളറിന് പകരമുള്ള വ്യാപാര സാധ്യതകൾ, ന്യൂ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബാങ്ക് വഴിയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ എന്നിവ ഇന്ത്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. 2006-ൽ യുപിഎ ഭരണകാലത്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വന്തം നയതന്ത്ര പരാജയങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാനാണെന്നും ബിജെപി നേതൃത്വം തിരിച്ചടിച്ചു.

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    News Summary - No Benefits for India from BRICS, Claims P Chidambaram; BJP Counters
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