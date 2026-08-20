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    India
    Posted On
    date_range 20 Aug 2026 2:18 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2026 2:18 PM IST

    രാജ്യത്തെ ഡോക്ടർമാർക്ക് കേന്ദ്രീകൃത യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ വേണമെന്ന് മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ

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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ എല്ലാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡോക്ടർമാർക്കും കേന്ദ്രീകൃതമായ രീതിയിൽ ഒരു യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഏർപ്പെടുത്താൻ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ നിർദേശം സമർപ്പിച്ചു. പുതിയ കരട് നിയമപ്രകാരം, ഈ നമ്പർ ലഭിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ രജിസ്ട്രേഷനോ ലൈസൻസോ നേടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെവിടെയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആഗസ്റ്റ് 11-ന് കമ്മീഷൻ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത 'രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആൻഡ് ലൈസൻസ് ടു പ്രാക്ടീസ് മെഡിസിൻ റെഗുലേഷൻസ്, 2026' എന്ന കരടിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സുപ്രധാന നിർദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

    പുതിയ സംവിധാനപ്രകാരം, ഒരു വ്യക്തിയോ വിദേശ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജ്വേറ്റോ അതത് സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ രജിസ്റ്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷന്റെ എത്തിക്സ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ബോർഡ് കേന്ദ്രീകൃതമായി ഇവർക്ക് ഒരു യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ അനുവദിക്കും. ഈ നമ്പർ വഴി ഡോക്ടർക്ക് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ രജിസ്റ്ററിൽ രജിസ്ട്രേഷനും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയും ലഭിക്കും. സംസ്ഥാന രജിസ്റ്ററിലെ കോഡും രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഈ യു.ഐ.ഡി തയാറാക്കുക. രണ്ട് രജിസ്റ്ററുകളിലെയും വിവരങ്ങൾ തമ്മിൽ യാന്ത്രികമായി സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടികൾ, സസ്പെൻഷൻ, ലൈസൻസിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്നിവയെല്ലാം ഇനി നാഷണൽ മെഡിക്കൽ രജിസ്റ്ററിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായി രേഖപ്പെടുത്തും. മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ലൈസൻസിന് അഞ്ച് വർഷമായിരിക്കും കാലാവധി. കാലാവധി തീർന്ന് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രവർത്തനരഹിതമായി മാറുകയും, തുടർന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അർഹതയുണ്ടാകില്ലെന്നും കരടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിദേശ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജ്വേറ്റുകൾക്കും ഇതിൽ പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ഡോക്ടർമാർക്ക് യാതൊരു ഫീസും കൂടാതെ ഒറ്റത്തവണയായി ഈ യു.ഐ.ഡിയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:medical practiceNational Medical CommissionIndia
    News Summary - Unique identification number proposed for all registered medical practitioners
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