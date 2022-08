എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ നിതീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാവും -ജെ.ഡി.യു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കും സമ്മതമെങ്കിൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാകുന്നതിൽ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന് വിരോധമൊന്നുമില്ലെന്ന് ജനതാദൾ -യു. 2024ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് നിതീഷിന്റെ പ്രധാന ശ്രദ്ധയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനും ജെ.ഡി.യു പ്രസിഡന്റുമായ ലാലൻ സിങ് പറഞ്ഞു. അടുത്തയാഴ്ച ബിഹാർ നിയമസഭയിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പാണ്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ പാർട്ടി നേതാക്കളെ കാണാൻ നിതീഷ് ഡൽഹിയിലെത്തുമെന്നും ലാലൻ സിങ് പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിന് അവകാശവാദമൊന്നും ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, മറ്റു പാർട്ടികൾ നിതീഷ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, അതും ഒരു സാധ്യതയാണ്. ബി.ജെ.പി സഖ്യം അവസാനിപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന നിതീഷിനെ ശരദ് പവാർ, അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തുടങ്ങിയവർ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചതായും ലാലൻ സിങ് പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ നേരിടേണ്ട നേതാവ് ആരെന്ന് തീരുമാനിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളും ബി.ജെ.പിയെ തോൽപിക്കാൻ ഒന്നിക്കണം. നേതാവാരെന്ന് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കണം. രണ്ടു വഴികളും മുന്നിലുണ്ട്. ബി.ജെ.പിയെ നേരിടാൻ പാകത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് അണിനിരത്താൻ നിതീഷ് പ്രവർത്തിക്കും. ബിഹാറിൽ കിട്ടുമായിരുന്ന 40 സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതോടെ ബി.ജെ.പി നിലവിലെ സ്ഥിതിയിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് താഴെയാണെന്നും ലാലൻ സിങ് വിലയിരുത്തി. 2019ൽ 543 ലോക്സഭ സീറ്റിൽ ബി.ജെ.പി നേടിയത് 303 സീറ്റാണ്. നിതീഷിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന്; ഹൈകോടതിയിൽ ഹരജി ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​റി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ വ​ഞ്ചി​ച്ച് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യു​മാ​യി സ​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ പു​റ​ത്താ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ​ട്ന ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി. നി​തീ​ഷി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ക്കും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നും പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു. പ​ട്ന​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക എ​ന്ന​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് ധ​രം​ശീ​ല​യാ​ണ് ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ബി​ഹാ​റി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റ്റി​യ​ത് ജ​ന​താ​ദ​ൾ യു-​ബി.​​ജെ.​പി സ​ഖ്യ​ത്തെ​യാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജ​ന​താ​ദ​ൾ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ഇ​ട​തു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ജ​ന​താ​ദ​ൾ-​യു സ​ഖ്യം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Nitish Kumar will be the prime ministerial candidate If everyone says so -JDU