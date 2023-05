cancel By വെബ് ഡെസ്ക് പാട്ന: പുതിയ പാർല​മെന്റ് കെട്ടിടം നിർമിച്ച വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെ വിമർശിച്ച് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ. നീതി ആയോഗ് യോഗത്തിലും പാർല​മെന്റ് കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനത്തിലും പ​​ങ്കെടുക്കുന്നതിൽ അർഥമില്ലെന്ന് നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

പുതിയ പാർലമെന്റിന്റെ ആവശ്യമെന്തായിരുന്നു? നേരത്തെയുള്ളത് ചരിത്രപരമായ കെട്ടിടമാണ്. അധികാരത്തിലുള്ളവർ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതുകയാണെന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു -നിതീഷ് കുമാർ പാട്നയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് നടന്ന നീതി ​ആയോഗ് യോഗത്തിലും നാളെത്തെ പുതിയ പാർലമെന്റ് ഉദ്ഘാടനത്തിലും പ​ങ്കെടുക്കുന്നതിൽ അർഥമില്ല -നിതീഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മെയ് 28നാണ് പുതിയ പാർലമെന്റ് കെട്ടിടം പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക. സെൻരടല വിസ്ത പുനുർനിർമാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പുതിയ പാർലമെന്റ് കെട്ടിടം. സ്പീക്കറുടെ ഇരിപ്പിടത്തിനു സമീപം ചെ​ങ്കോൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയി​ലെ പ്രധാന ചടങ്ങ്. ഡൽഹി പ്രഗതി മൈതാനിലെ പുതിയ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന നീതി ആയോഗ് യോഗത്തിൽ ചെയർമാൻ കൂടിയായ മോദിയാണ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്. ‘വിസിറ്റ് ഭാരത് @2047: റോൾ ഓഫ് ടീം ഇന്ത്യ’ എന്ന ആശയത്തിലാണ് നീതി ആയോഗ് യോഗം നടന്നത്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ യോഗത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തില്ല. Show Full Article

News Summary -

Nitish Kumar Slams Centre Over New Parliament, Says 'No Sense' To Attend NITI Aayog Meeting