Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:45 PM IST

    ബി.ജെ.പി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റായി നിതിൻ നബിൻ ചുമതലയേറ്റു

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി കേ​ന്ദ്ര ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ബി.​ജെ.​പി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി നി​തി​ൻ ന​ബി​ൻ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. ബി​ഹാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി​യ നി​തി​ൻ ന​ബി​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ, ​ബി.​ജെ.​പി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ.​പി. ന​ഡ്ഢ, കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ, ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ, ര​വി​ശ​ങ്ക​ർ പ്ര​സാ​ദ്, ഡ​ൽ​ഹി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി രേ​ഖ ഗു​പ്ത എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ട്ട നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ബി.​ജെ.​പി ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​രെ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​തി​നെ ചൊ​ല്ലി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യും ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്തും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്തു​മാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട അ​ഭി​പ്രാ​യ ഭി​ന്ന​ത ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് വ​ള​രെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ബി​ഹാ​റി​ലെ നി​തീ​ഷ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ അം​ഗ​മാ​യ നി​തി​ൻ ന​ബീ​ലി​നെ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ട്ട പേ​രു​ക​ൾ മോ​ദി - ഷാ ​കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​നും തി​രി​ച്ച് ഇ​രു​വ​രും താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ട്ട പേ​രു​ക​ൾ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നും സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഒ​ടു​വി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ശാ​ഖ​യി​ലൂ​ടെ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​ന്ന നി​തി​നെ ബി.​ജെ.​പി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ബോ​ർ​ഡാ​ണ് വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്.

    2006ൽ ​പ​ട്‌​ന പ​ശ്ചി​മ നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ദ്യ​മാ​യി എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യ നി​തി​ൻ പി​ന്നീ​ട് ബാ​ങ്കി​പൂ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 2010, 2015, 2020 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി.

    ഭാ​ര​തീ​യ ജ​ന​താ യു​വ​മോ​ർ​ച്ച​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും ബി​ഹാ​ർ സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

