രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ നിതാരി ബലാൽസംഗക്കൊലകളിലെ പ്രതി പുറത്തേക്ക്; അവസാന കേസിലും സുരീന്ദ്ര കോലിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി സുപ്രീംകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2005-2006 കാലഘട്ടത്തിൽ നോയിഡയിൽ നടന്ന പ്രമാദമായ നിതാരി ബലാൽസംഗ കൊലകളിലെ മുഖ്യ പ്രതി സുരീന്ദ്ര കോലിയെ അവസാന കേസിലും കുറ്റവിമുക്തനാക്കി സുപ്രീംകോടതി. ശിക്ഷക്കെതിരെ സുരീന്ദ്ര കോലി സമർപ്പിച്ച ഹരജി കോടതി അംഗീകരിച്ചു.
2011 ഫെബ്രുവരിയിൽ 15 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കോലിയുടെ ശിക്ഷ സുപ്രീംകോടതി ശരിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അലഹബാദ് ഹൈകോടതി ബാക്കിയുള്ള 12 കേസുകളിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഈ വർഷം ഇയാൾ വീണ്ടും സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. കോലിയുടെ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി.ആർ. ഗവായ്, ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഇയാളെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. കോടതി വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ആവശ്യമെങ്കില് ഹരജി സമര്പ്പിക്കാമെന്നും വിധിയിലുണ്ട്.
നോയിഡയിലെ നിതാരിയില് സുരീന്ദ്ര കോലി പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത പെണ്കുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹങ്ങള് ഒളിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്. നിതാരിയിലെ വ്യവസായി മോനീന്ദര് സിങ് പാന്തറിന്റെ വീട്ടില് വെച്ചായിരുന്നു കോലിയുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്. 2006ലാണ് നിതാരി കൂട്ടക്കൊലപാതകം കണ്ടെത്തിയത്. ഈ വീടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള അഴുക്കുചാലില് നിന്നും നിരവധി കുട്ടികളുടെ തലയോട്ടികള് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് കേസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതും പാന്തറിന്റെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരനായ സുരീന്ദറിന്റെ കുറ്റകൃത്യം കണ്ടെത്തിയതും.
സംഭവത്തില് 16 കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരുന്നത്. ആറ് കേസുകളില് മോനീന്ദര് സിങ്ങിനെ കൂട്ടുപ്രതിയാക്കിയായിരുന്നു കേസെടുത്തത്. പിന്നീട് ഇയാളെയും കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നു. കൊലപാതകം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്, ബലാത്സംഗം, തെളിവ് നശിപ്പിക്കല് തുടങ്ങിയ വിവിധ കുറ്റങ്ങള് ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.
2023 ഒക്ടോബര് 16ന് അലഹാബാദ് കോടതി പ്രതികളായ സുരീന്ദര് കോലിയെയും മൊനീന്ദര് സിങ്ങിനെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ യു.പി സര്ക്കാരും സി.ബി.ഐയും ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളും സമര്പ്പിച്ച ഹരജികള് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില് സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയിരുന്നു.
