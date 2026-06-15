രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികരംഗം കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുവെന്ന സൂചനകൾ നൽകി നിർമല സീതാരാമൻ

രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികരംഗം കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുവെന്ന സൂചനകൾ നൽകി നിർമല സീതാരാമൻtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തികരംഗം വരുംദിവസങ്ങളിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന സൂചനകൾ നൽകി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ എണ്ണവില വർധനയ്ക്കൊപ്പം ഇൻഷുറൻസ്, ഷിപ്പിങ് ചാർജുകൾ ഉയരുന്നതും രാജ്യത്തിന് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ആഗോളതലത്തിൽ രാസവളങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയരുന്നതും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പുറമെ പ്രകൃതിയും രാജ്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഈ വർഷം രാജ്യത്ത് ലഭിക്കുന്ന മൺസൂൺ മഴയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യം നേരിടാൻ സർക്കാർ പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്ന് ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിന് സാധ്യതയില്ലെന്നും, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ആവശ്യത്തിന് ധാന്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി സംഭരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. എങ്കിലും മഴയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് കർഷകരുടെ വരുമാനത്തെ വൻതോതിൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ധനമന്ത്രി പങ്കുവെച്ചു.
അതേസമയം, ആഗോള പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിലുണ്ടായ ഇടിവ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേരിയ ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ബ്രെന്റ് ക്രൂഡോയിലിന്റെ വില ബാരലിന് 83.64 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നു. 3.69 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവാണ് ബ്രെന്റ് ക്രൂഡോയിലിന്റെ വിലയിലുണ്ടായത്. ഇതോടൊപ്പം വെസ്റ്റ് ടെക്സാസ് ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് ക്രൂഡോയിലിന്റെ വിലയും 4.89 ശതമാനം നഷ്ടത്തോടെ ബാരലിന് 80.73 ഡോളറിലെത്തി.
ഇറാനും യുഎസും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച പുതിയ വ്യാപാര കരാറാണ് ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുറയാൻ പ്രധാന കാരണം. ഈ യുദ്ധവിരാമ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതോടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള എണ്ണ വിതരണം കൂടുതൽ സുഗമമാകും. എന്നാൽ, അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ഇടിവ് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എണ്ണക്കമ്പനികൾ തയ്യാറാകുമോ എന്നതും ചോദ്യമാണ്. നിലവിലെ ഭീമമായ പ്രവർത്തനനഷ്ടം നികത്താൻ കമ്പനികൾ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ, രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമാണെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
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