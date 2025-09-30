ചെന്നൈയിൽ താപവൈദ്യുത നിലയത്തിലെ കെട്ടിടം തകർന്ന് ഒമ്പത് മരണം; മരിച്ചത് അസമിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 30 Sept 2025 9:35 PM IST
Updated Ondate_range 30 Sept 2025 9:38 PM IST
ചെന്നൈയിൽ താപവൈദ്യുത നിലയത്തിലെ കെട്ടിടം തകർന്ന് ഒമ്പത് മരണം; മരിച്ചത് അസമിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾtext_fields
bookmark_border
News Summary - Nine dead, several injured as arch collapses at Chennai's thermal power station
Listen to this Article
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ എണ്ണൂരിലെ താപ വൈദ്യുത നിലയത്തിൽ കെട്ടിടം തകർന്നുവീണ് ഒമ്പത് മരണം. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. അസമിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
വൈകിട്ട് 5.30തോടെ സ്റ്റീൽ ആർച്ച് കവർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. 10 പേരാണ് അപകടസമയത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരിൽ ഒമ്പതു പേർ മരിച്ചു. ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. മറ്റു ചിലർക്കും അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story