മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കാർ കിണറ്റിൽവീണ് ഒമ്പത് മരണം
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദിൻഡൊരിയിൽ കാർ കിണറിൽപതിച്ച് ആറ് കുട്ടികളടക്കം കുടുംബത്തിലെ ഒമ്പതുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ശിവജി നഗറിലെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാർഷിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുന്നതിനിടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പത്തരക്കാണ് ദുരന്തം.
12.20 ഓടെയാണ് വാഹനം പുറത്തെടുക്കാനായതെന്നും ആരെയും രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്നും ജില്ല കലക്ടർ ആയുഷ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. കിണറിന്റെ ഉടമക്കെതിരെ കേസെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register