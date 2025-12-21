Begin typing your search above and press return to search.
    21 Dec 2025 6:30 PM IST
    21 Dec 2025 6:30 PM IST

    പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് വിദേശത്തുനിന്ന് ആയുധം കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് എൻ.​ഐ.എ

    ന്യൂഡൽഹി: പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിദേശത്തുനിന്ന് ആയുധം കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും പ്രവർത്തകർക്ക് ആയുധ പരിശീലനം നൽകിയെന്നും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻ.​ഐ.എ). 20 പോപ്പുലർ ​ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ കേസിൽ പ്രത്യേക ജഡ്ജി പ്രശാന്ത് ശർമയുടെ ബെഞ്ചിൽ നടന്ന ഇൻകാമറ വാദം​കേൾക്കലിലാണ് എൻ.ഐ.​എ പ്രത്യേക പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ രാഹുൽ ത്യാഗി ഈ വാദമുന്നയിച്ചത്.

    ഐ.എസിൽനിന്ന് തന്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കാനായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കൾ അണികളെ സിറിയയിലേക്ക് അയച്ചതായി ആരോപിച്ച ത്യാഗി, ലക്ഷ്യമിടേണ്ട ബി.ജെ.പി, ആർ.എസ്‍.എസ്, വി.എച്ച്.പി നേതാക്കളുടെ പട്ടിക ഇവർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    കേസ് കൂടുതൽ വാദം ​കേൾക്കുന്നതിനായി ചൊവ്വാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി. രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി ആരോപിച്ച് 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് നിതോധനമേർപ്പെടുത്തുകയും നിരവധി നേതാക്കളെ ജയിലിലടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

