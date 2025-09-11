Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഇന്ത്യയിൽ ഭീകരാക്രമണ...
    India
    Posted On
    11 Sept 2025 11:15 PM IST
    Updated On
    11 Sept 2025 11:15 PM IST

    ഇന്ത്യയിൽ ഭീകരാക്രമണ ആസൂത്രണം: പാക് നയതന്ത്രജ്ഞന് എൻ.ഐ.എ കോടതി സമൻസ്

    ഇന്ത്യയിൽ ഭീകരാക്രമണ ആസൂത്രണം: പാക് നയതന്ത്രജ്ഞന് എൻ.ഐ.എ കോടതി സമൻസ്
    ചെ​ന്നൈ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ കേ​സി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ൻ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ അ​മീ​ർ സു​ബൈ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖി​ക്ക് ചെ​ന്നൈ എ​ൻ‌.​ഐ‌.​എ കോ​ട​തി സ​മ​ൻ​സ് അ​യ​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15ന് ​ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. സ​മ​ൻ​സി​ൽ ക​റാ​ച്ചി​യി​ലെ വി​ലാ​സ​മാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2009 മു​ത​ൽ 2016 വ​രെ ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ലെ പാ​കി​സ്താ​ൻ ഹൈ​ക​മീ​ഷ​നി​ൽ ‘വി​സ കൗ​ൺ​സ​ല​ർ’ ആ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ യു.​എ​സ്, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റു​ക​ൾ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ടി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ചാ​ര​വൃ​ത്തി​യി​ലും ഭീ​ക​ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​ൻ ആ​ളു​ക​ളെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​താ​യും എ​ൻ‌.​ഐ‌.​എ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    കേ​സി​ൽ സി​ദ്ദീ​ഖി​ക്കെ​തി​രെ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക്രി​മി​ന​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന, വ്യാ​ജ ക​റ​ൻ​സി വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കു​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി ചു​മ​ത്തി​യ​ത്.

    സി​ദ്ദീ​ഖി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ആ​​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ 2014 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ പൗ​ര​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ക്കി​ർ ഹു​സൈ​നെ ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    TAGS:terror attackpak high commissionPakistanNIA.
