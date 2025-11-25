ഗുവാഹതിയിൽ ന്യൂസ് റൂമിൽ യുവ മാധ്യമപ്രവർത്തക മരിച്ച നിലയിൽ; ആത്മഹത്യയെന്ന് സംശയം

ഗുവാഹതിയിൽ ന്യൂസ് റൂമിൽ യുവ മാധ്യമപ്രവർത്തക മരിച്ച നിലയിൽ; ആത്മഹത്യയെന്ന് സംശയംtext_fields
ഗുവാഹതി: അസമിലെ ഗുവാഹതിയിൽ ഒരു യുവ മാധ്യമപ്രവർത്തക ഓഫിസിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഓഫിസിലെ ന്യൂസ് റൂമിലെ സീലിംഗ് ഫാനിൽ തൂങ്ങിയനിലയിൽ കണ്ടെത്തി, ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.വിവാഹത്തിന് ആഴ്ചകൾമാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, നഗരത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ ബസ്തി പ്രദേശത്തെ ഒരു പ്രാദേശിക വാർത്താ പോർട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന റിതുമോണി റോയ് (27) ആണെന്ന് അവതാരക തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. അതിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾക്കിടെയാണ് റിതുമോണി ജീവനൊടുക്കിയത്.സ്ത്രീയെ ഓഫിസിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിനൊപ്പം മൃതദേഹവും കണ്ടെടുത്തതായും പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആത്മഹത്യയുടെ കാരണം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഫോറൻസിക് സംഘം സംഭവം നടന്ന സ്ഥലംപരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയച്ചു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ഫോറൻസിക് അന്വേഷണവും പൂർത്തിയായതിനുശേഷം മാത്രമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്ന് അവർ അറിയിച്ചു. ഇതിനിടെ മാധ്യമരംഗത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും ജോലിസ്ഥലത്തെ സമ്മർദത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകൾക്കും ഈ സംഭവം തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടിയാണ് താൻ ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും, താനില്ലാതെ സുഖമായിരിക്കാനും തന്നോട് ക്ഷമിക്കാനും അഭ്യർഥിച്ചുമാണ് റിതുമോണി കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കഴിവുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകയായിരുന്നു റിതുവെന്ന് സഹപ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register