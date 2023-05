cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്രാ​ദേ​ശി​ക കോ​ട​തി നി​രാ​ക്ഷേ​പ​പ​ത്രം (എ​ൻ.​ഒ.​സി) ന​ൽ​കി​യ ര​ണ്ടു ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ് കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച യു.​എ​സി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടാ​നി​രി​ക്കെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കു ശേ​ഷ​മാ​ണ് കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​ത്.

തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് സാ​ൻ​ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്കോ​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി സ്റ്റാ​ൻ​ഫോ​ഡ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യും വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ ഡി.​സി​യി​ൽ സാ​മാ​ജി​ക​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​മു​ഖ​രു​മാ​യും സം​വ​ദി​ക്കും.മൂ​ന്നു ദി​വ​സ പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​നി​ടെ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ​വം​ശ​ജ​ർ, പ്ര​മു​ഖ ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ൾ, വാ​ൾ സ്ട്രീ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും കാ​ണും. ജൂ​ൺ നാ​ലി​ന് ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വ​ൻ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​കും സ​മാ​പ​നം. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ ജാ​വി​റ്റ്സ് സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ‘മോ​ദി അ​പ​കീ​ർ​ത്തി’ കേ​സി​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ത്വം ന​ഷ്ട​മാ​യ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​യ​ത​ന്ത്ര പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് സ​റ​ണ്ട​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സാ​ധാ​ര​ണ​പോ​ലെ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. നാ​ഷ​ന​ൽ ഹെ​റാ​ൾ​ഡ് കേ​സി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ 10 വ​ർ​ഷ​​ത്തേ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി​നി​ല​പാ​ട്. Show Full Article

News Summary -

New passport for Rahul; Leaving to the US today