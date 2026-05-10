പുതിയ ലേബർ കോഡ് പൂർണ രൂപത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ; സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ ഇവ...
ന്യൂഡൽഹി: കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്തിനും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇന്ന് സുപ്രധാന ദിവസമാണ്. രാജ്യത്തുടനീളം നാല് പുതിയ ലേബർ കോഡുകൾ ഇന്ന് മുതൽ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാകും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ ചട്ടങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി. ഇതോടെ 29 വ്യത്യസ്ത തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള രീതി ഇന്ന് അവസാനിച്ചു. അവക്ക് പകരം നാല് പുതിയ ലേബർ കോഡുകൾ നിലവിൽ വന്നു.
പുതിയ നിയമങ്ങളിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
ആഴ്ചയിൽ പരമാവധി 48 മണിക്കൂർ ജോലി
പുതിയ നിയമപ്രകാരം ജോലി സമയത്തിന് പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ചയിൽ 48 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരു ജീവനക്കാരനെയും അനുവദിക്കില്ല. വിവിധ വ്യവസായ മേഖലകളിലെ ജോലി സമയത്തിലുള്ള അനിശ്ചിതത്വത്തിന് ഇതോടെ വിരാമമാകും. കൂടാതെ, കമ്പനികൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നിർബന്ധമായും അവധി നൽകണമെന്നത് നിയമപരമായി നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അധിക ജോലിക്ക് അധിക വേതനം
ഷിഫ്റ്റ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷവും ജീവനക്കാരെ ജോലിക്ക് നിർത്താറുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും അതിന് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാറില്ല. പുതിയ ലേബർ കോഡ് ഈ രീതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നു. ഇനി മുതൽ ഏതെങ്കിലും തൊഴിലുടമ 48 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ജോലി എടുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓവർടൈം വേതനം നൽകേണ്ടി വരും. അതായത്, നിങ്ങളുടെ അധിക ജോലി ഇനി സൗജന്യമായിരിക്കില്ല.
അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഇനി നിർബന്ധം
ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളിലോ അസംഘടിത മേഖലകളിലോ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ രേഖകൾ നൽകാത്തതിനാൽ അവരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിരിച്ചുവിടാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. ഈ പഴുതുകൾ സർക്കാർ അടച്ചു. പുതിയ നിയമമനുസരിച്ച്, ഓരോ തൊഴിലുടമയും തൊഴിലാളിയെ നിയമിക്കുമ്പോൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ നൽകണം. ഇത് തൊഴിലാളിയും കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും തൊഴിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.
ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം
ഈ നിയമങ്ങൾ ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, കമ്പനികൾക്കും വ്യവസായികൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ്. മുമ്പ് 29 വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടായിരുന്നു കമ്പനികൾ പേപ്പർ ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്നത്. അവ നാല് കോഡുകളായി ചുരുങ്ങിയതോടെ നിയമപരമായ സങ്കീർണ്ണതകൾ കുറയ്ക്കുകയും രാജ്യത്തെ വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തിന് കരുത്തേകുകയും ചെയ്യും.
