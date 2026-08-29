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    India
    Posted On
    date_range 29 Aug 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2026 7:01 AM IST

    320 ഇന്ത്യക്കാർ എവിടെ​? കൈലാസ സരോവർ തീർഥാടകരെ കുറിച്ച് വിവരമൊന്നുമില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

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    https://www.madhyamam.com/tags/nepal-floods
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    പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ വേ​ർ​പെ​ട്ടു​പോ​യ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​പ്പാ​ളി​ലെ നു​വാ​ക്കോ​ട്ട് ക്യാ​മ്പി​ൽ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കൈ​ലാ​സ സ​രോ​വ​ർ യാ​ത്ര​ക്കു​പോ​യി നേ​പ്പാ​ൾ മി​ന്ന​ൽ പ്ര​ള​യ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട 320 ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ ഒ​രു വി​വ​ര​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ.

    ഇ​ഷ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പ​ക​ൻ ജ​ഗ്ഗി വാ​സു​ദേ​വി​ന്റെ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നൂ​റോ​ളം ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രാ​യ വി​ദേ​ശി​ക​ൾ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നാ​ണ് അ​നു​മാ​നം. ഇ​തി​നി​ടെ, ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു​വി​ലെ​ത്തി​യ 21 ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടു​കാ​രെ എം​ബ​സി സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു.

    ദു​ര​ന്തം വി​ത​ച്ച ത്രി​ശൂ​ലി ന​ദി​യി​ലെ ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന 63 ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രെ ര​ക്ഷി​ച്ച​താ​യും ചൈ​ന​യി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട 96 പേ​രെ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​യി നേ​പ്പാ​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച​താ​യും കേ​ന്ദ്ര വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​ക്താ​വ് ര​ൺ​ധീ​ർ ജ​യ്സ്വാ​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    തി​ബ​ത്ത് സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കു​ടു​ങ്ങി​യ, കൈ​ലാ​സ സ​രോ​വ​ർ യാ​ത്രി​ക​രാ​യ 400 ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​മാ​യി എം​ബ​സി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ​വ​രും സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​ണ്. അ​വ​ർ കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ സേ​ന​യെ അ​യ​ക്കാ​മെ​ന്നും സാ​​​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നും നേ​പ്പാ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് മ​റു​പ​ടി​യൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​ക്താ​വ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ദേ​ശ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് വ​രേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് നേ​പ്പാ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഫ​ണ്ട് വ​ഴി ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നും നേ​പ്പാ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    അതേസമയം, നേപ്പാളിൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട 68 മ​ല​യാ​ളി​ക​ളി​ൽ 60 പേ​രും സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​ണെ​ന്ന്​ വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​താ​യി നോ​ർ​ക്ക. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ട്ടു പേ​രു​മാ​യി ഇ​തു​വ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​വ​രി​ൽ നാ​ല്​ പേ​ർ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ന്‍ പൗ​ര​ത്വ​മു​ള​ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. ബാ​ക്കി നാ​ലു​പേ​ർ കൊ​ല്ലം, നോ​ർ​ത്ത്​ പ​റ​വൂ​ർ, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രു​മാ​ണെ​ന്നും നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ രാ​ജേ​ഷ് മാ​ധ​വ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:missing IndiansKailash Mansarovar YatraNepal floodsCentral Govt.
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