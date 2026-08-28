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    India
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 12:37 PM IST

    നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയം: 'ബസിൽ നിന്നിറങ്ങി കുന്നിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടി'; രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ നടുക്കം പങ്കുവെച്ച് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വദേശിനി

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    Visual representation of Nepal flash floods and rescue operations of Indian pilgrims.
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    തിരുച്ചിറപ്പള്ളി: നേപ്പാളിലുണ്ടായ കനത്ത മഴയെയും മിന്നൽ പ്രളയത്തെയും തുടർന്ന് മരണമുഖത്ത് നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ ഭീതി പങ്കുവെച്ച് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വദേശിനിയായ തീർത്ഥാടക. കനത്ത മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ കണ്ട് സമയോചിതമായി ബസിൽ നിന്നിറങ്ങി സമീപത്തെ കുന്നിൻമുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയതിനാലാണ് തങ്ങളടക്കമുള്ള യാത്രക്കാർ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് ഇവർ വെളിപ്പെടുത്തി.

    തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടക സംഘം നേപ്പാളിലെ ക്ഷേത്രദർശനത്തിനായി സഞ്ചരിച്ച ബസ് പ്രളയജലത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. കനത്ത മണ്ണിടിച്ചിലും ജലനിരപ്പ് കുതിച്ചുയരുന്നതും കണ്ട് വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഉയരമുള്ള കുന്നിൻപ്രദേശത്തേക്ക് ഓടാൻ യാത്രക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. നിമിഷങ്ങൾക്കകം പ്രളയജലവും ചെളിയും റോഡിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തിയെങ്കിലും കുന്നിൻമുകളിലായതിനാൽ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്നാണ് സംഘം രക്ഷപ്പെട്ടത്.

    ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവുമില്ലാതെ മണിക്കൂറുകളോളം കുന്നിൻമുകളിൽ ഭയത്തോടെ കഴിഞ്ഞ സംഘത്തെ പിന്നീട് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ എത്തിയാണ് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയത്. നേപ്പാളിൽ തുടരുന്ന അതിശക്തമായ മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ട് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

    തങ്ങൾ ബസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നിമിഷങ്ങൾക്കകം റോഡിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലും കല്ലുമണ്ണിലും ഒലിച്ചുപോയതായി യാത്രക്കാർ വിവരിച്ചു. വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഉയരമുള്ള കുന്നിൻചെരുവിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വൻ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചത്. കനത്ത മഴയും ശക്തമായ കാറ്റും കാരണം കുന്നിൻമുകളിലെ കാത്തിരിപ്പ് ഏറെ ഭയാനകമായിരുന്നുവെന്നും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാമെന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പ്രദേശമെന്നും അവർ ഓർത്തെടുത്തു.

    സംഭവം അറിഞ്ഞയുടൻ പ്രാദേശിക അധികൃതരും നേപ്പാൾ ദുരന്തനിവാരണ സേനയും സ്ഥലത്തെത്തി റോഡിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാനും കുടുങ്ങിക്കിടന്നവരെ സുരക്ഷിത താവളങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനുമുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി. തീർത്ഥാടക സംഘത്തിന് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയും ഭക്ഷണവും ലഭ്യമാക്കിയ അധികൃതർ, ഇവരെ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിനായി തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരുമായും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായും നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തിവരികയാണ്.

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    TAGS:TamilnadurescueNepal Flood
    News Summary - Nepal Flash Floods: "Alive Because We Got Down From Bus, Climbed a Hill" – Tiruchy Pilgrim Recalls Horror
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