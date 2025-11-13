Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right13000 അടി ഉയരത്തിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 7:19 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 7:19 PM IST

    13000 അടി ഉയരത്തിൽ നിയോമ എയർബേസ് തുറന്നു; നിയന്ത്രണരേഖയിൽനിന്ന് 23കി.മീ ദൂരം മാത്രം

    text_fields
    bookmark_border
    Neoma Airbase,Altitude,13,000 feet,Line of Control,China, നിയോമ, എയർബേസ്, ലഡാക്ക്, ചൈന, നിയന്ത്രണ രേഖ
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ വിദൂര അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവെപ്പായി, വ്യോമസേന മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എ.പി. സിങ് ബുധനാഴ്ച ലഡാക്കിലെ മുധ്-നിയോമ വ്യോമതാവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒരു സി -130 ജെ ഹെർകുലീസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് നിയോമിൽ ഇറക്കുകയായിരുന്നു. വെസ്റ്റേൺ എയർ കമാൻഡ് മേധാവി എയർ മാർഷൽ ജിതേന്ദ്ര മിശ്രയും സിങ്ങിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ പറഞ്ഞു. 13,700 അടി ഉയരത്തിലാണ് മുദ്-നയോമ എയർഫോഴ്‌സ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ചൈനയുമായുള്ള തർക്കത്തിലുള്ള യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ (എൽ.എ.സി) നിന്ന് 23 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണിത്. 218 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ബോർഡർ റോഡ്‌സ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ (ബിആർഒ) വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘമാണ്. 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് വ്യോമതാവളത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടു; സായുധ സേനക്ക് ഇത് ഒരു ‘ഗെയിം-ചേഞ്ചർ’ ആയിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.

    2.7 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള റൺവേയുള്ള വ്യോമതാവളത്തിന് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, ഗതാഗത വിമാനങ്ങൾ, ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. വ്യോമതാവളത്തിന്റെ അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ ഹാംഗറുകൾ, എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ കെട്ടിടങ്ങൾ, ഹാർഡ്‌സ്റ്റാൻഡിങ് (വാഹനങ്ങളും വിമാനങ്ങളും പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കടുത്ത പ്രതല ങ്ങൾ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2020 ഏപ്രിൽ-മേയ് മാസങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം പരിഹരിച്ച യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ (എൽ.എ.സി) ചൈനയുമായുള്ള സൈനിക സംഘർഷത്തിനിടെ, നിയോമ വ്യോമതാവളത്തെ യുദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു പൂർണതാവളമാക്കി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബിആർഒ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

    നാല് വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട ഇടവേളക്കു ശേഷം 2024 ൽ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഡെംചോക്കിലും ഡെപ്സാങ്ങിലും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പട്രോളിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചു. ഈ വിജയത്തോടെ, ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും ചൈനീസ് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയും (പിഎൽഎ) തമ്മിലുള്ള രണ്ട് വർഷത്തെ ചർച്ചകളിലെ സ്തംഭനാവസ്ഥ പരിഹരിച്ചു - ഗോഗ്ര-ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് മേഖലയിലെ പട്രോളിങ് പോയന്റ് 15 ൽനിന്ന് സൈനികരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നാലാമത്തെയും അവസാനത്തെയും റൗണ്ട് ചർച്ചകൾ 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്നു, അതിനുശേഷം ചർച്ചകൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലെത്തി.ലഡാക്ക് മേഖലയിൽ ബി.ആർ.ഒ നടപ്പാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണിതെന്ന് ബി.ആർ.ഒ ചീഫ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ രഘു ശ്രീനിവാസൻ മുമ്പ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.

    ചൈനയുമായുള്ള സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ വിവിധ റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, തുരങ്കങ്ങൾ, വ്യോമതാവളങ്ങൾ, ഹെലിപാഡുകൾ എന്നിവ നിർമിച്ചു, വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന സേനക്കും സിവിലിയൻ ഉപയോഗത്തിനും സൈനിക ചലനവും ലോജിസ്റ്റിക്കൽ പിന്തുണയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്. സൈനികർക്ക് മികച്ച ജീവിതാനുഭവങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്നതിലും, മുന്നോട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ആധുനിക ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.

    സൈനിക ആസ്തികളെ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ചൈന പുതിയ വ്യോമതാവളങ്ങൾ, മിസൈൽ സൈറ്റുകൾ, റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, ഉറപ്പുള്ള ബങ്കറുകൾ, ഭൂഗർഭ സൗകര്യങ്ങൾ, സൈനികർക്കുള്ള പാർപ്പിടങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന് ഡിപ്പോകൾ എന്നിവ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്.1962 ലെ ചൈന-ഇന്ത്യൻ യുദ്ധത്തിനുശേഷം, 2009 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന വീണ്ടും സജീവമാക്കുന്നതുവരെ, അവിടെ ആദ്യമായി ഒരു എഎൻ-32 ഗതാഗത വിമാനം ഇറക്കുന്നതുവരെ, നിയോമ വ്യോമതാവളം പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഉപയോഗശൂന്യമായിരുന്നു.

    ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം തന്ത്രപരമായ പദ്ധതികളുടെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള നടപ്പാക്കൽ, ചെലവ് വർധിപ്പിക്കൽ, സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സ്വീകരിക്കൽ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.ലേയേക്കാൾ മികച്ചതും പരന്നതുമായ താഴ്‌വരയിലും യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയോട് (എൽഎസി) അടുത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിയോമ, ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ യുദ്ധ, ഗതാഗത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന വ്യോമതാവളമാകുമെന്ന് തന്ത്രപരമായ കാര്യ വിദഗ്ധൻ എയർ മാർഷൽ അനിൽ ചോപ്ര പ്രസ്താവിച്ചു.

    ചൈനയുമായുള്ള യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ (എൽഎസി) മൊത്തത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ‘സ്ഥിരതയുള്ളതും എന്നാൽ സെൻസിറ്റിവ്" ആണെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം 2024 ലെ വാർഷിക അവലോകനത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. ജൂണിൽ, ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി നിർണയ പ്രശ്നത്തിന് സ്ഥിരമായ ഒരു പരിഹാരം ഇന്ത്യ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൈനീസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി അഡ്മിറൽ ഡോങ് ജുനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ, സംഭാഷണത്തിലൂടെയും സംഘർഷം കുറക്കുന്നതിനുള്ള ഘടനാപരമായ റോഡ്മാപ്പിലൂടെയും സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:india-china borderladakhLine of actual control
    News Summary - Neoma Airbase opens at an altitude of 13,000 feet; only 23 km from the Line of Control with China
    Similar News
    Next Story
    X