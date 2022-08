അദാനിക്കോ അംബാനിക്കോ 'ദ വയർ'വിൽപ്പനയ്ക്ക് വച്ചിട്ടില്ല; ഞങ്ങളെന്നും വായനക്കാർക്കൊപ്പം -ട്വീറ്റുമായി സിദ്ധാർഥ് വരദരാജൻ

അദാനിക്കോ അംബാനിക്കോ 'ദ വയർ'വിൽപ്പനയ്ക്ക് വച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സിദ്ധാർഥ് വരദരാജൻ. ഓൺലൈൻ വാർത്താ പോർട്ടലായ 'ദ വയർ' സ്ഥാപകനും എഡിറ്ററുമാണ് സിദ്ധാർഥ് വരദരാജൻ. എൻ.ഡി.ടി.വിയിലേക്ക് കുറുക്കുവഴിയിലൂടെ അദാനി പ്രവേശിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്. 'ദി വയർ വിൽപ്പനക്ക് വച്ചിട്ടില്ല. അത് അദാനിക്കായാലും അംബാനിക്കായാലും മറ്റ് സഹചാരികൾക്കായാലും. ഞങ്ങളെന്നും വായനക്കാർക്കും ​പ്രേക്ഷകർക്കുമൊപ്പമാണ്'-സിദ്ധാർഥ് വരദരാജൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. അദാനിക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിമാന യാത്ര നടത്തുന്നതിന്റെ ചിത്രവും ട്വീറ്റിനൊപ്പം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.



രാജ്യത്ത്‌ ജനാധിപത്യം ഭീഷണി നേരിടുകയാണെന്ന്‌ നേരത്തേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.തിരുവനന്തപുരം പ്രസ്‌ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന എൻ.നരേന്ദ്രൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജനാധിപത്യ ധ്വംസനത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങൾക്ക്‌ സാധിക്കും. സത്യസന്ധമായ ബദൽ മാധ്യമപ്രവർത്തനം സാധ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചകൾക്കുപോലും സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. വിലക്കയറ്റം, തൊഴിലില്ലായ്‌മ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചയാവശ്യപ്പെട്ട പാർലമെന്റംഗങ്ങളെ സസ്‌പെൻഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ പുറത്താക്കി. കറുത്ത വസ്ത്രമണിഞ്ഞുള്ള സമരത്തെ രാമക്ഷേത്രത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധമായാണ്‌ അമിത്‌ ഷാ വിലയിരുത്തിയത്‌. ആഭ്യന്തരമന്ത്രിതന്നെ വിദ്വേഷ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ ജാമ്യമില്ലാതെ തടവിലാണ്‌.

The Wire is not for sale.



Not to #Adani or #Ambani or any of their fellow travelers.



We will always belong to our readers and viewers.https://t.co/AmhAA2suL8 pic.twitter.com/SBQnFeVmGR