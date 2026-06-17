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    India
    Posted On
    date_range 17 Jun 2026 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jun 2026 11:50 AM IST

    നീറ്റ് യു.ജി പുനഃപരീക്ഷ; ടെലഗ്രാമിന് എതിരെയുള്ള വിലക്ക് നിയമവിരുദ്ധം, ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് കമ്പനി

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    നീറ്റ് യു.ജി പുനഃപരീക്ഷ; ടെലഗ്രാമിന് എതിരെയുള്ള വിലക്ക് നിയമവിരുദ്ധം, ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് കമ്പനി
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    ജൂൺ 21-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നീറ്റ്-യുജി പുനഃപരീക്ഷക്ക് മുന്നോടിയായി ടെലഗ്രാം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ താൽക്കാലിക വിലക്ക് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെലഗ്രാം കമ്പനി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹരജി നൽകി. പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിനും സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനുമായാണ് കേന്ദ്രം ടെലഗ്രാമിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ, ഈ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ അനാവശ്യമായി ലക്ഷ്യം വെക്കുകയാണെന്നുമാണ് ടെലഗ്രാമിന്റെ നിലപാട്.

    കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുമാണ് സർക്കാർ ഈ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. ഐ.പി അഡ്രസുകൾ നിരന്തരം മാറ്റുന്നതും, സന്ദേശങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും പരീക്ഷാ സമയത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ജൂൺ 22 വരെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

    അതേസമയം, കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. മുൻ ബി.ജെ.പി തമിഴ്‌നാട് അധ്യക്ഷൻ കെ. അണ്ണാമലൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ നടപടികളെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കടുത്ത നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ അമിത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമെന്നും, പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച തടയാൻ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കില്ലെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം. സി.ഐ.എസ്.എഫ്, സി.ആർ.പി.എഫ് സുരക്ഷയും ബയോമെട്രിക് പരിശോധനകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പരീക്ഷക്ക് മുൻപേ തളർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

    ഒരു പരീക്ഷയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഭരണകൂടത്തിന്റെ കരുത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണെങ്കിലും, അത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ടെലിഗ്രാമിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ നിയമപരമായ വാദങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും.

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    TAGS:delhi high courtneet examTelegramTelegram banNEET UG Re-Exam
    News Summary - NEET UG re-exam; Telegram ban illegal, company approaches Delhi High Court
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