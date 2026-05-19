Madhyamam
    Posted On
    date_range 19 May 2026 11:14 PM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 11:14 PM IST

    നീറ്റ്​ ചോർച്ച: നാഗ്പുരിൽ രണ്ട് വിദ്യാർഥികളുടെ വീട്ടിൽ സി.ബി.ഐ പരിശോധന

    നാ​ഗ്പു​ർ: നീ​റ്റ് യു.​ജി ചോ​ദ്യ​േ​പ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ഗ്പു​രി​ൽ ര​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സി.​ബി.​ഐ പ​രി​േ​ശാ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. സ്വ​കാ​ര്യ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി ഈ ​വ​ർ​ഷം നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണി​വ​ർ. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ അ​വ​ന്യൂ, ഇ​ത്വാ​രി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ, ലാ​പ്ടോ​പ്, കൈ​യെ​ഴു​ത്ത് നോ​ട്ടു​ക​ൾ, മ​റ്റു ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    പു​ണെ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ശൃം​ഖ​ല വ​ഴി ചോ​ർ​ന്ന ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ഈ ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​താ​യാ​ണ് സം​ശ​യം. 15 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. കേ​സി​ൽ നേ​ര​ത്തേ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പു​ണെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ബ്യൂ​ട്ടീ​ഷ​ൻ മ​നീ​ഷ വാ​ഗ്മ​റെ വ​ഴി​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ റാ​ക്ക​റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന​ും സി.​ബി.​ഐ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. പ​​​ു​ണെ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യ കെ​മി​സ്ട്രി ലെ​ക്ച​റ​ർ പി.​വി. കു​ൽ​ക്ക​ർ​ണി​യു​മാ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്. ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി, ജ​യ്പു​ർ, ഗു​രു​ഗ്രാം, നാ​സി​ക്, പു​ബെ, ലാ​ത്തൂ​ർ, അ​ഹ​ല്യ​ന​ഗ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി ഇ​തി​ന​കം 10 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:StudentsNagpurinspectionCBINEET paper leak
    News Summary - NEET leak: CBI searches the homes of two students in Nagpur
