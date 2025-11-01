ഒരുകോടി ആളുകൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി; വമ്പൻ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി എൻ.ഡി.എ പ്രകടന പത്രിക

ഒരുകോടി ആളുകൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി; വമ്പൻ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി എൻ.ഡി.എ പ്രകടന പത്രികtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാറിൽ ഒരുവീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് സർക്കാർ ജോലിയെന്ന മഹാസഖ്യത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, ഒരുകോടി ആളുകൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി എൻ.ഡി.എ പ്രകടന പത്രിക. വെള്ളിയാഴ്ച പട്നയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷനുമായ ജെ.പി.നഡ്ഡയും എൻ.ഡി.എ കക്ഷി നേതാക്കളും ചേർന്നാണ് ‘സങ്കൽപ് പത്ര’ എന്ന പേരില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയത്. 25 വാഗ്ദാനങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തി 69 പേജുള്ള പ്രകടന പത്രികയാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
എല്ലാ ജില്ലകളിലും വ്യവസായ പാര്ക്കുകള്, സ്വാശ്രയത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്ത്രീകള്ക്ക് രണ്ടുലക്ഷം രൂപ വരെ സാമ്പത്തിക സഹായം, അതിപിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്പ്പെട്ട തൊഴില് ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ, പട്നക്ക് പുറമെ ബിഹാറിലെ നാല് നഗരങ്ങളില് കൂടി മെട്രോ ട്രെയിന് സര്വിസ്, അഞ്ച് വര്ഷത്തിനുള്ളില് 50 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്റു പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങൾ.
