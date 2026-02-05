മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും എൻ.ഡി.എ സർക്കാർ; വൈ. ഖേംചന്ദ് സിങ് മുഖ്യമന്ത്രി

മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും എൻ.ഡി.എ സർക്കാർ; വൈ. ഖേംചന്ദ് സിങ് മുഖ്യമന്ത്രിtext_fields
ഇംഫാൽ: ഒരുവർഷത്തോളം നീണ്ട രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിനൊടുവിൽ മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും എൻ.ഡി.എ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ. എൻ.ഡി.എ നിയമസഭ കക്ഷിനേതാവ് വൈ. ഖേംചന്ദ് സിങ് മുഖ്യമന്ത്രിയായും നേംച കിപ്ജെൻ, ലോസീ ദിഖോ എന്നിവർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരായും അധികാരമേറ്റു. ലോക്ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ അജയ് കുമാർ ഭല്ല സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. നേംച കിപ്ജെൻ ഡൽഹിയിലെ മണിപ്പൂർ ഭവനിൽനിന്ന് ഓൺലൈനായാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.
പുതിയ സർക്കാറുണ്ടാക്കാൻ അവസരം നൽകി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പിൻവലിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തത്. മെയ്തേയി വിഭാഗത്തിൽപെട്ടയാളാണ് ബി.ജെ.പിക്കാരനായ മുഖ്യമന്ത്രി ഖേംചന്ദ്. ബി.ജെ.പി നേതാവ് നേംച കിപ്ജെൻ കുക്കി വിഭാഗത്തെയും നാഗാ പീപ്ൾസ് ഫ്രണ്ട് നേതാവ് ലോസീ ദിഖോ നാഗാ വിഭാഗത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വനിത ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും കുക്കി വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് ഈ പദവിയിൽ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെയാളുമാണ് നേംച കിപ്ജെൻ.
