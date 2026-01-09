Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപവാർ കുടുംബത്തിലെ...
    India
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 3:34 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 3:34 PM IST

    പവാർ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു; ഒന്നിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഇരു എൻ.സി.പികളിലെയും പ്രവർത്തകർ

    text_fields
    bookmark_border
    chief Ajit Pawar, Ajit Pawar
    cancel
    Listen to this Article

    മുംബൈ: പവാർ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞുതീർത്തുവെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും എൻ.സി.പി നേതാവുമായ അജിത് പവാർ. എൻ.സി.പിയിലെ ഇരുവിഭാഗങ്ങളിലെയും പ്രവർത്തകർ ഒന്നിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നും അജിത് പവാർ എൻ.ഡി.ടി.വിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

    ''ഇരുവിഭാഗം എൻ.സി.പി പ്രവർത്തകരും ഒന്നിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് എൻ.സി.പിയും ഒന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചു​''-അജിത് പവാർ വ്യക്തമാക്കി. ശരദ് പവാറാണ് എൻ.സി.പിയുടെ സ്ഥാപകൻ. ശരദ് പവാറിന്റെ അനന്തരവനായ അജിത് പവാറിന്റെ കലാപം മൂലം രണ്ടുവർഷം മുമ്പാണ് എൻ.സി.പി രണ്ടായി പിളർന്നത്.

    തുടർന്ന് അജിത് പവാർ വിഭാഗം എൻ.ഡി.എയിൽ ചേർന്നു. അജിത് പവാറിന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദവി നൽകി എൻ.ഡി.എ പ്രത്യുപകാരവും ചെയ്തു.

    പിളർന്നതോടെ എൻ.സി.പിയുടെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായ ​ക്ലോക്ക് അജിത് പവാർ വിഭാഗത്തിന്റേതായി. ശരദ് പവാർ വിഭാഗത്തിന് പുതിയ ചിഹ്നവും പേരും അനുവദിച്ചു. ഭിന്നതകൾ പരിഹരിച്ചതോടെ, പിമ്പ്രി ചിഞ്ച്‌വാഡ് മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങളും ഒന്നിച്ചു മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

    ഇക്കാര്യം ശരദ് പവാറിന്റെ മകളും ലോക്സഭ എം.പിയുമായ സുപ്രിയ സുലെയും ശരിവെച്ചു.

    എന്നാൽ ഭാവിയിൽ അജിത് പവാറുമായി സഖ്യം തുടരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും സുപ്രിയ പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം, ശരദ് പവാർ നയിക്കുന്ന എൻ.സി.പി ബി.ജെ.പി സർക്കാറിൽ ചേരാനൊരുങ്ങുകയാണെന്ന

    അഭ്യൂഹങ്ങൾ അവർ തള്ളി. ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവരോടു തന്നെ ഇതിനെ ​കുറിച്ച് ചോദിക്കണം എന്നായിരുന്നു സുപ്രിയയുടെ മറുപടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:NDAAjit PawarNCPLatest News
    News Summary - NCP's two factions united says Ajit Pawar
    Similar News
    Next Story
    X