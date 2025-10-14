Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമാവോവാദി നേതാവ്​...
    India
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 11:04 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 11:04 PM IST

    മാവോവാദി നേതാവ്​ ഭൂപതിയും 60 അനുയായികളും കീഴടങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    മാവോവാദി നേതാവ്​ ഭൂപതിയും 60 അനുയായികളും കീഴടങ്ങി
    cancel
    camera_alt

    ഭൂ​പ​തി

    Listen to this Article

    മും​ബൈ: മു​തി​ർ​ന്ന സി.​പി.​ഐ (മാ​വോ​യി​സ്റ്റ്) നേ​താ​വ്​ ഭൂ​പ​തി എ​ന്ന മ​ല്ലോ​ജു​ല വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ 60 അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ഗ​ഡ്​​ചി​റോ​ളി പൊ​ലീ​സ് മു​മ്പാ​കെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യാ​ണ്​ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ മു​മ്പ്​ ഭൂ​പ​തി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യും സി.​പി.​ഐ (മാ​വോ​യി​സ്റ്റ്) ദ​ണ്ഡ​കാ​ര​ണ്യ മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ താ​രാ​ക്ക​യും കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

    മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര-ഛ​ത്തി​സ്​​ഗ​ഢ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സാ​യു​ധ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം​വ​ഹി​ച്ച​ത്​ ഭൂ​പ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​യു​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ഇ​ദ്ദേ​ഹം കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യു​മാ​യി ഭി​ന്ന​ത​യി​ലാ​യ​താ​ണ്​ കീ​ഴ​ട​ങ്ങാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​​ പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​യു​ന്നു. കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യ​വ​രി​ൽ കേ​ന്ദ്ര, ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ്​ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MaoistsNaxalites
    News Summary - Naxalite leader Mallojula Venugopal Rao surrenders with 60 other cadres
    Similar News
    Next Story
    X