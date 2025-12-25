Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    25 Dec 2025 6:15 AM IST
    date_range 25 Dec 2025 6:15 AM IST

    നവിമുംബൈയിൽ ആദ്യ വിമാനം ഇന്ന്​ ഇറങ്ങും

    നവിമുംബൈയിൽ ആദ്യ വിമാനം ഇന്ന്​ ഇറങ്ങും
    മും​ബൈ: ഒ​ന്ന​ര​മാ​സം മു​മ്പ്​ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ന​വി​മും​ബൈ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ വി​മാ​നം ക്രി​സ്മ​സ്​ ദി​വ​സ​മാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങും. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന​മാ​ണ്​ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന്​ ഇ​റ​ങ്ങു​ക. പി​ന്നാ​ലെ 8.40ന്​ ​ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു വി​മാ​നം ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്ക്​ പ​റ​ക്കും. ഇ​തോ​ടെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ വി​മാ​ന ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മാ​കും.

    ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​ക്ക്​ പു​റ​മെ ആ​കാ​സ എ​യ​ർ, എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്​​സ്​​പ്ര​സ്, സ്റ്റാ​ർ എ​യ​ർ എ​ന്നീ ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണ്​ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 30ഓ​ളം വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ർ​വി​സ്​ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ ദു​ബൈ, ല​ണ്ട​ൻ, ന്യൂ​യോ​ർ​ക്​ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ ഇ​ര​ട്ട വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​മു​ള്ള ന​ഗ​ര​മാ​യി മും​ബൈ മാ​റും. നി​ല​വി​ൽ വി​ല്ലെ​പാ​ർ​ലെ-​സാ​ന്താ​ക്രൂ​സി​ലു​ള്ള ഛത്ര​പ​തി ശി​വ​ജി മ​ഹാ​രാ​ജ്​ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 50 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. സ​ജ്ജ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 150 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ മും​ബൈ​ക്കാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ.

