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    സമരത്തിനൊരുങ്ങി രാജ്യം! മുംബൈയും ഡൽഹിയും പ്രക്ഷോഭച്ചൂളയിൽ; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെതിരെ സമരം കടുപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷവും പൗരസമൂഹവും

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    Extensive police barricading and security deployment around Shivaji Park and Dadar station in Mumbai.
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    ഫയൽ ചിത്രം 

    ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർപട്ടികയിലെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനരവലോകനത്തിന്റെ (എസ്.ഐ.ആർ) പേരിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പൗരന്മാരുടെ വോട്ടവകാശം കവർന്നുവെന്നാരോപിച്ച് കേന്ദ്ര മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം ആളിക്കത്തുന്നു. ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനമായ ഒക്ടോബർ 2 വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെതിരെ സംയുക്ത സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷവും യുവജന-പൗര സംഘടനകളും.

    മുംബൈയിൽ അനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടും ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ശിവാജി പാർക്കിലേക്ക് കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ദാദറിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരങ്ങളിലും പോലീസ് അസാധാരണമായ സുരക്ഷാ വലയം തീർത്തു. മറ്റൊരു വശത്ത്, ദേശീയതലത്തിൽ കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണി കക്ഷികൾ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓഫീസുകളിലേക്ക് ഒരാഴ്ച നീളുന്ന 'ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ മാർച്ച്' ആരംഭിച്ചു.

    മുംബൈയിൽ പോലീസിന്റെ കനത്ത കോട്ട; ജയിൽ നിറയ്ക്കുമെന്ന് സി.ജെ.പി

    മുംബൈ ശിവാജി പാർക്കിൽ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് നടത്താനിരുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് പോലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചെങ്കിലും സമരം നടത്തുമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി. സി.ജെ.പി കൺവീനർ അഭിജിത് ദീപ്‌കെ രാവിലെ ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    പ്രതിഷേധം തടയാൻ ശിവാജി പാർക്കിലേക്കുള്ള എല്ലാ പ്രവേശന കവാടങ്ങളിലും കനത്ത ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും വനിതാ പോലീസ് അടക്കമുള്ള വലിയൊരു സേനയെ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തു. അനുമതി ലംഘിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ 'ജയിൽ നിറയ്ക്കൽ സമരം' നടത്തുമെന്നാണ് സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 2025-ലെ വോട്ടർപട്ടിക മരവിപ്പിക്കണമെന്നും, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണറുടെ നിയമനത്തിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നുമാണ് സി.ജെ.പിയുടെ ആവശ്യം. മുംബൈയ്ക്ക് ശേഷം രാജ്യത്തെ മറ്റ് ആറ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്കും സമരം വ്യാപിപ്പിച്ച് ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദറിൽ പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം.

    ഡൽഹിയിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പടർന്ന് 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണി സമരം

    ദേശീയതലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതിശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിനാണ് ഇന്ന് തുടക്കമായത്. 19 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ എട്ട് വരെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെതിരെ പ്രകടനങ്ങളും മാർച്ചുകളും നടക്കുകയാണ്. ഇടതുപാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ സിപിഎം ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ ബേബി, ബ്രിന്ദ കാരാട്ട് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിരുന്നു.

    ഒക്ടോബർ 6-ന് നിർവാചൻ സദൻ മാർച്ച്: പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാർ ഒക്ടോബർ ആറിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ആസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലെ 'നിർവാചൻ സദനി'ലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തും.

    രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഇടപെടൽ തേടും: പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളായ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം തേടിയിട്ടുണ്ട്.

    സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കും: വോട്ടർ വെട്ടിനിരത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് സംയുക്ത നിവേദനം നൽകാനും കപിൽ സിബൽ അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നിയമജ്ഞർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.

    കമീഷന്റെ എസ്.ഐ.ആർ ഉത്തരവുകൾക്കെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും 10 മാസത്തിനിടെ 14 തവണ ആഭ്യന്തരമായി വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് പ്രതിഷേധം നിയന്ത്രണാതീതമായത്. ബാലറ്റ് പേപ്പർ വോട്ടിംഗ് തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്നും, കമീഷനെ സർക്കാരിന്റെ ചട്ടുകമാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഡൽഹിയും വിവിധ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളും വൻ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് വേദിയാകും.

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    News Summary - Nationwide Stir Against CEC Gyanesh Kumar: Mumbai’s Shivaji Park Fortified, INDIA Bloc Begins Marches
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