Madhyamam
    19 Aug 2025 10:41 PM IST
    19 Aug 2025 10:41 PM IST

    ദേശീയ കായിക ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം; വി​ജ്ഞാ​പ​നം ഇ​റ​ക്കി​ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ദേശീയ കായിക ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം; വി​ജ്ഞാ​പ​നം ഇ​റ​ക്കി​ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പാ​സാ​ക്കി​യ കാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വ​രു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ബി​ൽ 2025ന് ​രാ​ഷ്‌​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം. കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ജ്ഞാ​പ​നം ഇ​റ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ബി​ൽ നി​യ​മ​മാ​യി. ബി​ഹാ​ർ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ടെ ച​ർ​ച്ച കൂ​ടാ​തെ​യാ​ണ് ​ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11ന് ​ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലും 12ന് ​രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലും ശ​ബ്ദ​​വോ​ട്ടോ​ടെ ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്.

    എ​ല്ലാ കാ​യി​ക ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ളെ​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ബോ​ർ​ഡ് (എ​ൻ‌.​എ​സ്‌.​ബി) രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ നി​യ​മം അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ്രാ​ന്റു​ക​ളോ മ​റ്റു സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക ബോ​ർ​ഡു​ക​ളെ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ​രി​ധി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    നിയമസഭ പാസാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ: രാഷ്ട്രപതി റഫറൻസിന് പിന്നിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ- കേരളം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കു​ന്ന ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ല​പാ​ട് തേ​ടി രാ​ഷ്‌​ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ റ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ അ​ഞ്ചം​ഗ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ബെ​ഞ്ച് വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കേ​സി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്കും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കും സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ര​ണ്ട് അം​ഗ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ വി​ധി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് രാ​ഷ്‌​ട്ര​പ​തി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ റ​ഫ​റ​ൻ​സ് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും ഇ​തു പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും കേ​ര​ളം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 200 പ്ര​കാ​രം ബി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്താ​ണ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത് എ​ന്ന​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​മാ​ണ് ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ധി. എ​ത്ര​യും വേ​ഗം എ​ന്ന​തി​ന് സ​മ​യ​പ​രി​ധി ആ​വ​ശ്യ​മാ​​ണെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ കെ.​കെ വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ വാ​ദി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ റ​ഫ​റ​ൻ​സ് ത​ള്ള​ണ​മെ​ന്ന് ത​മി​ഴ്നാ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ഷ്‌​ട്ര​പ​തി പ​രാ​മ​ർ​ശ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ വ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ ഉ​ള്ള​തെ​ന്നും ത​മി​ഴ്നാ​ട്- ഗ​വ​ർ​ണ​ർ കേ​സി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യ​ല്ല പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ എ​ന്താ​ണ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​വി​ധി​യെ​ന്നും വാ​ദ​ത്തി​നി​ടെ ബെ​ഞ്ച് കേ​ന്ദ്ര​ത്തോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ പോ​ലും ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ചു​മ​ത​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നോ ബി​ല്ലു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നോ കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യും വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ൽ തു​ട​രും.

    വോട്ടർ പട്ടിക: പാർലമെന്റിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​ർ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം തു​ട​രു​ന്നു. ബ​ഹ​ള​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളി​ലും ശൂ​ന്യ​വേ​ള​യും ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര വേ​ള​യും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ബ​ഹ​ള​ത്തി​നി​ടെ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് (ഭേ​ദ​ഗ​തി) ബി​ൽ 2025 ഉം ​രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ മൈ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മി​ന​റ​ൽ​സ് (വി​ക​സ​ന​വും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും) ബി​ല്ലും ച​ർ​ച്ച​യി​ല്ലാ​തെ പാ​സാ​ക്കി. ബി​ഹാ​ർ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ 20 നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളും രാ​ജ്യ​സ​ഭ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഹ​രി​വം​ശ് ത​ള്ളി.

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​നൊ​പ്പം വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള വി​ഷ​യ​വും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. വോ​​ട്ടു​​ക​​ള്ള​​ൻ ക​​സേ​​ര വി​​ടൂ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ഷേ​ധം. സ​ഭ പി​രി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലും എം.​പി​മാ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

