Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightനാഷനൽ ഹെറാൾഡ് കേസ്:...
    India
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 11:10 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 11:10 PM IST

    നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് കേസ്: ഇ.ഡി അപ്പീലിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ഹൈകോടതി നോട്ടീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് കേസ്: ഇ.ഡി അപ്പീലിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ഹൈകോടതി നോട്ടീസ്
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നാ​ഷ​ന​ൽ ഹെ​റാ​ൾ​ഡ് കേ​സി​ൽ എ​ന്‍ഫോ​ഴ്‌​സ്‍മെ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സോ​ണി​യാ ഗാ​ന്ധി​യോ​ടും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യോ​ടും പ്ര​തി​ക​ര​ണം അ​റി​യി​ക്കാ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ 16ന് ​വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ് സ്റ്റേ ​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ഇ.​ഡി ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ജ​സ്റ്റി​സ് ര​വീ​ന്ദ​ർ ദു​ഡേ​ജ​യാ​ണ് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ച​ത്.

    ഹൈ​കോ​ട​തി ഇ​നി ഈ ​വി​ഷ​യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് 2026 മാ​ർ​ച്ച് 12 ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​തെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ന്‍സി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ​രാ​തി നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി ഇ.​ഡി​യു​ടെ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ന്‍ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​ത്. ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഇ.​ഡി​ക്കു​വേ​ണ്ടി സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രാ​യ അ​ഭി​ഷേ​ക് സി​ങ്‌​വി​യും ആ​ർ.​എ​സ്. ചീ​മ​യു​മാ​ണ് ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:national herald case
    News Summary - National Herald case: High Court notice to Congress leaders in ED appeal
    Similar News
    Next Story
    X