Madhyamam
    27 Oct 2025 8:02 AM IST
    27 Oct 2025 8:02 AM IST

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ദ​ഗ്​​ധ സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്; ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം ഹി​ന്ദു​ത്വ-​കോ​ർ​പ​​റേ​റ്റ്​ സ​ഖ്യ പ​ദ്ധ​തി

    • വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ഹി​ന്ദു​ത്വ സ​ങ്കു​ചി​ത​ത്വം നി​റ​ക്കും
    • ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​ൽ പി​ന്തി​രി​പ്പ​നും വി​നാ​ശ​ക​ര​വു​മാ​യ മാ​റ്റം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പൂ​ർ​ണാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ സം​സ്​​ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യ ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​​ത്തെ (എ​ൻ.​ഇ.​പി) സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച ആ​റം​ഗ വി​ദ​ഗ്​​ധ സ​മി​തി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്​ ​ഹി​ന്ദു​ത്വ -കോ​ർ​പ​​റേ​റ്റ്​ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന്. സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ലാ​നി​ങ്​ ബോ​ർ​ഡ്​ മു​ൻ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ പ്ര​ഫ. പ്ര​ഭാ​ത്​ പ​ട്​​നാ​യ​ക്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സ​മി​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ്​​ എ​ൻ.​ഇ.​പി​യി​ലെ ഹി​ന്ദു​ത്വ ച​തി​ക്കു​ഴി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്​. 2020 ന​വം​ബ​റി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ കേ​ര​ളം എ​ൻ.​ഇ.​പി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ല​പാ​ട്​ കേ​ന്ദ്ര​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്​ പൂ​ർ​ണാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​​ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​ൽ വ​ള​രെ പി​ന്തി​രി​പ്പ​നും വി​നാ​ശ​ക​ര​വു​മാ​യ മാ​റ്റ​മാ​ണ്​ എ​ൻ.​ഇ.​പി​യി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്-​ഹി​ന്ദു​ത്വ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വാം​ശീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ​യാ​ണ്​ എ​ൻ.​ഇ.​പി ദൃ​ശ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ഹി​ന്ദു​ത്വ സ​ങ്കു​ചി​ത​ത്വം നി​റ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ എ​ൻ.​ഇ.​പി​യെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ രാ​ഷ്ട്ര​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്, ന​വ​ലി​ബ​റ​ൽ മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ എ​ൻ.​ഇ.​പി ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ങ്കു​ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്.

    പ്ര​ഭാ​ത്​ പ​ട്​​നാ​യ​കി​ന്​ പു​റ​മെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കൗ​ൺ​സി​ൽ വൈ​സ്​​ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​രാ​ജ​ൻ ഗു​രു​ക്ക​ൾ, കു​സാ​റ്റ്​ മു​ൻ വി.​സി ഡോ. ​ഗം​ഗ​ൻ പ്ര​താ​പ്, ക​വി പ്ര​ഫ. കെ. ​സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ, ഡോ. ​കു​ങ്കും​റോ​യ്​ (ജെ.​എ​ൻ.​യു), കൗ​ൺ​സി​ൽ മെ​മ്പ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​രാ​ജ​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്​ എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു.

