Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമതപരിവർത്തന നിരോധന...
    India
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 11:35 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 11:35 PM IST

    മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമം: നോട്ടീസയച്ച് സുപ്രീംകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    Supreme Court
    cancel
    camera_alt

    സുപ്രീംകോടതി

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന നി​​രോ​ധ​ന നി​യ​മം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ച​ർ​ച്ച​സ് ഇ​ൻ ഇ​ന്ത്യ (എ​ൻ.​സി.​സി.​ഐ) സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​െ​ന്റ​യും 12 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം​തേ​ടി. നാ​ലാ​ഴ്ച​ക്ക​കം മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​ക​ണം. ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​യ് മ​ല്യ ബ​ഗ്ചി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ചാ​ണ് ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്, നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള ഹ​ര​ജി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ​ു​തി​യ ഹ​ര​ജി​യും മൂ​ന്നം​ഗ ബെ​ഞ്ച് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​മാ​ന ഹ​ര​ജി​ക​ൾ കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​റു​പ​ടി ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും ഉ​ട​ൻ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ സ്റ്റേ ​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് എ​ൻ.​സി.​സി.​ഐ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​ഡി​ഷ​യും രാ​ജ​സ്ഥാ​നും മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ത് നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ൽ ഇ​ല്ലെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മീ​നാ​ക്ഷി അ​റോ​റ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​യും കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് പു​റ​മേ, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ, ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ്, ഒ​ഡി​ഷ, ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ്, അ​രു​ണാ​ച​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ്, ഗു​ജ​റാ​ത്ത്, ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ്, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ്, ഹ​രി​യാ​ന, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്, ക​ർ​ണാ​ട​ക, ഹി​മാ​ച​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ച​ത്. മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ സ്റ്റേ ​ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Supreme Court
    News Summary - National Council Of Churches In India Approaches Supreme Court Challenging Anti-Conversion Laws Of 12 States
    Similar News
    Next Story
    X