    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 10:25 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 10:25 PM IST

    ഹ്യൂ​മ​ൻ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫൗ​​ണ്ടേ​ഷ​ന് ദേ​ശീ​യ പു​ര​സ്കാ​രം

    ഹ്യൂ​മ​ൻ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫൗ​​ണ്ടേ​ഷ​ൻ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് മു​സ്‍ലിം​സ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ​സ് (എ.​എം.​പി) ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക മി​ക​വി​നു​ള്ള ​അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​റി​ത​ര സം​ഘ​ട​ന​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് ഡ​ൽ​ഹി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ വി​ഷ​ൻ 2026ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യ ഹ്യൂ​മ​ൻ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫൗ​​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​നും മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ ഹു​ദ​വീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മ​ട​ക്കം പ​ത്ത് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും പു​ര​സ്കാ​ര​മു​ണ്ട്. പ​രേ​ത​നാ​യ മി​യാ​സു​ദ്ദീ​ൻ ബാ​ബു​ഖാ​ൻ, ഡോ. ​പി.​എ. ഇ​നാം​ദാ​ർ, റി​ട്ട. ഐ.​പി.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ​സീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ലൈ​ഫ് ടൈം ​അ​ച്ചീ​വ്മെ​ന്റ് അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി.

    സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള മി​ക​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​റി​ത​ര സം​ഘ​ട​ന​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡി​ന് നൂ​റ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ചേ​ഞ്ച്മേ​ക്ക​ർ ഓ​ഫ് ദ ​ഇ​യ​ർ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​നും നൂ​റു​പേ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഡോ. ​സു​ബൈ​ർ ഹു​ദ​വി​യും ഡോ. ​കെ. അ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി​യും ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു. അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    TAGS:national awardhuman welfare foundation
