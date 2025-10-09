Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 10:31 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 10:31 PM IST

    ഇ​ന്ത്യയിലെത്തിയ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി

    ഇ​ന്ത്യയിലെത്തിയ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി
    Listen to this Article

    മും​ബൈ: പ്ര​ഥ​മ ഇ​ന്ത്യാ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ എ​ത്തി​യ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ്ർ സ്റ്റാ​ർ​മ​റു​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മും​ബൈ രാ​ജ്​​ഭ​വ​നി​ലാ​യി​രു​ന്നു​ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. ജൂ​ലൈ​യി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ സ്റ്റാ​ർ​മ​റു​ടെ ദ്വി​ദി​ന ഇ​ന്ത്യാ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    വ്യാ​പാ​രം, നി​ക്ഷേ​പം, പ്ര​തി​രോ​ധ, ഊ​ർ​ജ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം, ഇ​ന്ത്യ-​പ​സ​ഫി​ക്, പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ, യൂ​റോ​പ്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​മ്പ​ത്​ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​ക്കു​ ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന സം​യു​ക്ത വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ്രി​ട്ട​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീ​രു​വ കു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നും മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും യു​ക്രെ​യ്നി​ലും ഗ​സ്സ​യി​ലും സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കും. സൈ​നി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തെ​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മോ​ദി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഭാ​വി​യി​ൽ ഊ​ന്നി​യ സ​വി​ശേ​ഷ ബ​ന്ധ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ്ർ സ്റ്റാ​ർ​മ​ർ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. വ്യാ​പാ​ര, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 125 ഓ​ളം പ്ര​മു​ഖ​രു​മാ​യാ​ണ്​ സ്റ്റാ​ർ​മ​ർ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഇ​ന്ത്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ മും​ബൈ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:PM ModiKeir Starmer
    News Summary - Narendra Modi meets British Prime Minister who arrived in India
