ജനിക്കും മുമ്പേ പത്താം ക്ലാസ് പാസായി?; ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥിയുടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിനെതിരെ ഹരജി

ജനിക്കും മുമ്പേ പത്താം ക്ലാസ് പാസായി?; ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥിയുടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിനെതിരെ ഹരജിtext_fields
നന്ദിഗ്രാം: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥിയുടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ പ്രായവ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് ഹരജി ഫയൽ ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ്. നന്ദിഗ്രാമിലെ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥി ഹാസിറാണി റാഥ് സമർപ്പിച്ച ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലെ വിവരങ്ങളാണ് വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചത്. സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം അവർക്ക് അറുപതിലധികം വയസാണ് പ്രായം. എന്നാൽ പത്താം ക്ലാസ് പാസായത് 1965ലാണെന്നും ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ഈ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 2026ൽ 60 വയസ്സ് തികയുന്ന ഒരാളുടെ ജനന വർഷം 1966 ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജനിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് സ്ഥാനാർഥി പത്താം ക്ലാസ് വിജയിച്ചു എന്ന അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് രേഖകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവർക്ക് 65 വയസ്സുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ പോലും 1961ലാകും ജനനം. ഇതിനർഥം നാലാം വയസ്സിൽ അവർ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി എന്നാണ്. സാധാരണ പ്രായത്തിലാണ് 1965ൽ പരീക്ഷ എഴുതിയതെങ്കിൽ അവർക്ക് നിലവിൽ എഴുപത്തിയഞ്ചിലധികം വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ വലിയ തെറ്റ് വോട്ടർമാരെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു. സ്ഥാനാർഥിക്ക് കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാമനിർദേശ പത്രിക റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം.
അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന മിലൻ പ്രധാന്റെ അറസ്റ്റ് ഇതിനോടകം വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. 2007ൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നടന്ന നന്ദിഗ്രാം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയ കേസുകളിലും ഇരുപത് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു ആയുധ നിയമ കേസിലുമാണ് മിലൻ പ്രധാൻ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. സ്ഥാനാർഥിക്ക് അടിയന്തരമായി ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പശ്ചിമ ബംഗാൾ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രത്യേക ജാമ്യാപേക്ഷയും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയമ തർക്കങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും നടുവിലും ഒക്ടോബർ ആറിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നന്ദിഗ്രാം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നടപടികളുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 4ന് ഔദ്യോഗിക പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കുകയും ഒക്ടോബർ 9ന് വോട്ടെണ്ണൽ നടന്ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും.
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