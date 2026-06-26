'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ'; വീരമൃത്യു വരിച്ച ആറ് ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ പേരുകൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ട് രാജ്യം

'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ'; വീരമൃത്യു വരിച്ച ആറ് ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ പേരുകൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ട് രാജ്യംtext_fields
രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷക്കായി അതിർത്തിക്കപ്പുറം പോരാടി ജീവൻ ബലിനൽകിയ ആറ് ധീര സൈനികരുടെ പേരുകൾ ആദ്യമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം പാകിസ്താനിലെയും പാക് അധീന കശ്മീരിലെയും ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന നടത്തിയ 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' എന്ന അതിർത്തി കടന്നുള്ള സൈനിക നീക്കത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ന്യൂഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ വാർ മെമ്മോറിയലിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലെ 'റോൾ ഓഫ് ഓണർ' വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ ധീരന്മാരുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ സ്മാരകത്തിലെ മതിലിൽ ഇവരുടെ പേരുകൾ സ്വർണലിപികളാൽ കൊത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു.
ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് 10 ഇൻഫൻട്രി ബ്രിഗേഡിലെ സുബേദാർ മേജർ പവൻ കുമാർ, വീരചക്ര ബഹുമതി നേടിയ 4 ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ ലൈറ്റ് ഇൻഫൻട്രിയിലെ റൈഫിൾമാൻ സുനിൽ കുമാർ, 5 ഫീൽഡ് റെജിമെന്റിലെ ലാൻസ് നായിക് ദിനേഷ് കുമാർ, 851 ലൈറ്റ് റെജിമെന്റിലെ ഏവിയേഷൻ ടെക്നീഷ്യൻ മൂഡ് മുരളിനായിക്, 237 ഫീൽഡ് വർക്ക്ഷോപ്പ് കമ്പനിയിലെ ഹവിൽദാർ സുനിൽ കുമാർ സിങ്, വായുസേനാ മെഡൽ ജേതാവായ 39 വിങിലെ സർജന്റ് സുരേന്ദ്ര കുമാർ എന്നിവരാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ആ ധീര യോദ്ധാക്കൾ. മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ കാവലാളുകളായി ജീവൻ നൽകിയ ഇവരുടെ പേരുകൾ യുദ്ധസ്മാരകത്തിലെ '2025' വിഭാഗത്തിനായി നീക്കിവെച്ച 'വാൾ 3ഡി'യിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
2025 മെയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിൽ നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഈ സൈനിക സംഘർഷത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്ത് ആളപായമുണ്ടായതായി നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകളും ഊഹാപോഹങ്ങളും മുൻപ് പുറത്തുവന്നിരുന്നുവെങ്കിലും, അന്ന് സർക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ആറ് പേരുടെ വിവരങ്ങൾ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമായി ഇത് മാറി. കരസേനയിലെയും വ്യോമസേനയിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത്, ഈ സൈനിക നീക്കം ഇരു സേനകളുടെയും സംയുക്തവും ഏകോപിതവുമായ വലിയൊരു ദൗത്യമായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഈ സൈനിക നടപടിക്ക് പിന്നിലെ പശ്ചാത്തലം ഏറെ നിർണായകമായിരുന്നു. 2025 ഏപ്രിൽ 22-ന് കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെ 26 സാധാരണക്കാരുടെ ജീവനെടുത്ത ക്രൂരമായ ഭീകരാക്രമണം നടന്നിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടി നൽകാനായി മെയ് 7-ന് പുലർച്ചെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' ആരംഭിച്ചത്. പാകിസ്താനിലെയും പാക് അധീന കശ്മീരിലെയും ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ്, ലഷ്ക്കറെ ത്വയിബ എന്നീ ഭീകര സംഘടനകളുടെ ഒൻപതോളം താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇന്ത്യൻ സേന കൃത്യതയാർന്ന വ്യോമ-കരക്രമണങ്ങൾ നടത്തി അവ തകർത്തു. തുടർന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും മിലിട്ടറി ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽമാർ തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ മെയ് 10-നാണ് സൈനിക നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം കാക്കാൻ പോരാടി വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ ഓർമ്മക്കായി 2019-ൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ചതാണ് നാഷണൽ വാർ മെമ്മോറിയൽ. ഈ ധീര യോദ്ധാക്കളുടെ പേരുകൾ കൂടി അവിടെ ചേർത്തതോടെ, ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളിൽ രാജ്യം എന്നും ഓർക്കുന്ന വലിയൊരു സൈനിക ദൗത്യമായി 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' മാറി കഴിഞ്ഞു. രക്തത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട രാജ്യസ്നേഹത്തോടെ അതിർത്തി കാത്ത ആ വീരപുത്രന്മാർക്ക് മുന്നിൽ രാജ്യം ഇന്ന് ആദരവറിയിക്കുന്നു.
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