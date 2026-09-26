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    നാഗ്പൂർ-മുംബൈ ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസിന് നേരെ കല്ലേറ്; മൂന്ന് കോച്ചുകളുടെ ചില്ലുകൾ തകർന്നു

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    നാഗ്പൂർ-മുംബൈ ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസിന് നേരെ കല്ലേറ്; മൂന്ന് കോച്ചുകളുടെ ചില്ലുകൾ തകർന്നു
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    നാഗ്പൂർ: നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന നാഗ്പൂർ-മുംബൈ സി.എസ്.എം.ടി ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസിന് (ട്രെയിൻ നമ്പർ 12290) നേരെ കല്ലേറ്. സെപ്റ്റംബർ 25 വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 8:27-ഓടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബോർഖേഡി സ്റ്റേഷൻ പിന്നിട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സംഭവം. പുറത്തുനിന്നാരോ എറിഞ്ഞ കല്ലോ വസ്തുവോ പതിച്ച് ട്രെയിനിലെ A-1, B-2, B-5 എന്നീ കോച്ചുകളുടെ ജനൽച്ചില്ലുകൾ തകർന്നു.

    യാത്രക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് കല്ല് ചില്ല് തകർത്ത് അകത്തേക്ക് പതിച്ചത്. എങ്കിലും വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായിരിക്കുകയാണെന്നും ആർക്കും പരിക്കുകളില്ലെന്നും റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് രാത്രി 8:46-ഓടെ വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സും (ആർ.പി.എഫ്) ഗവൺമെന്റ് റെയിൽവേ പൊലീസും (ജി.ആർ.പി) ബോർഖേഡി-സിന്ധി സെക്ഷനിൽ പരിശോധന നടത്തി. ബോർഖേഡി, ബ്രഹ്മാണി എന്നീ സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലും പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായ യാതൊരു വസ്തുവോ തെളിവോ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

    സംഭവത്തിൽ റെയിൽവേ നിയമപ്രകാരം (സെക്ഷൻ-153) വ്യക്തികൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ചീഫ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ (സി.പി.ആർ.ഒ) ഡോ. സ്വപ്നിൽ നില അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Nagpur-Mumbai Duronto Express Stoned; Windows Damaged
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