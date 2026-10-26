മൈസൂരു ദസറ; ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ഡിജിറ്റൽ ടിക്കറ്റ് മേൽക്കോയ്മ

മൈസൂരു ദസറ; ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ഡിജിറ്റൽ ടിക്കറ്റ് മേൽക്കോയ്മtext_fields
ബംഗളൂരു: ദസറ ആഘോഷങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിയ ഒക്ടോബർ 21 ന് മൈസൂരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് വിജയകരമായി നിയന്ത്രിച്ചതായി സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ (എസ്ഡബ്ല്യുആർ) മൈസൂരു ഡിവിഷൻ അവകാശപ്പെട്ടു.
പകൽ സമയത്ത് ഏകദേശം ലക്ഷത്തോളം യാത്രക്കാർ സ്റ്റേഷനിലൂടെ കടന്നുപോയി. പുറപ്പെടുന്ന യാത്രക്കാരിൽ 53.4 ശതമാനം പേരും ഓട്ടോമാറ്റിക് ടിക്കറ്റ് വെൻഡിങ് മെഷീനുകൾ (എടിവിഎമ്മുകൾ), യുടിഎസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഡിജിറ്റൽ, സ്വയം സേവന ചാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു.
ഈ സൗകര്യങ്ങളുടെ വർധിച്ച ഉപയോഗം പരമ്പരാഗത ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറക്കാനും യാത്രക്കാരുടെ ചലനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഉത്സവത്തിരക്കിൽ യാത്രാനുഭവം കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കാനും സഹായിച്ചു. ഒക്ടോബർ 21 ന് 17,700 യാത്രക്കാർ എടിവിഎം ഉപയോഗിച്ചു, 2025 ൽ ഇത് 13,285 യാത്രക്കാരായിരുന്നു, ഇത് 33.23 ശതമാനം വർധന രേഖപ്പെടുത്തി.എടിവിഎം വഴിയുള്ള വരുമാനവും 32.10ശതമാനം വർധിച്ച് 10.61 ലക്ഷം രൂപയിലെത്തി. മെഷീനുകളിൽ യുപിഐ ക്യുആർ-കോഡ് പേമെന്റ് സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ വേഗത്തിലും സൗകര്യപ്രദമായും ഡിജിറ്റൽ പേമെന്റുകൾ നടത്താൻ പ്രാപ്തമാക്കി.
മൊബൈൽ ടിക്കറ്റിങ് ആപ് ഉപയോഗിക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 13.04 ശതമാനം വർധിച്ച് 5,495 ആയി. ആപ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 18.72ശതമാനം വർധന രേഖപ്പെടുത്തി.മാനുവൽ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ വർഷം 26,180 ആയിരുന്നത് ഈ വർഷം 20,018 ആയി കുറഞ്ഞു- 23.54ശതമാനം.
ബുക്കിങ് വിൻഡോകളിലെ ഇടപാടുകളും 20.14ശതമാനം കുറഞ്ഞു. തിരക്കേറിയ ദിവസത്തിലെ റിസർവ് ചെയ്യാത്ത ടിക്കറ്റിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ 23,277 ടിക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് 25.33 ലക്ഷം രൂപയുടെ വരുമാനം നേടി, 2025-ൽ ഇത് 28.56 ലക്ഷമായിരുന്നു.