    23 Oct 2025 9:26 AM IST
    23 Oct 2025 9:26 AM IST

    മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പിൻഗാമി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ അല്ലെന്ന് മകൻ യതീന്ദ്ര; പിതാവ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന്‍റെ അന്ത്യത്തിലെന്ന് പ്രതികരണം

    Siddaramaiah, Satish Jarkiholi, DK Shivakumar
    ഡി.കെ ശിവകുമാർ, സിദ്ധരാമയ്യ, സതീഷ് ജാർക്കിഹോളി

    ബെളഗാവി: കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാറിൽ നേതൃമാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന സൂചന നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ മകൻ യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യ. പിതാവ് സിദ്ധരാമയ്യ തന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന്‍റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും 2028ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിദ്ധരാമയ്യ മത്സരിക്കില്ലെന്നും യതീന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി.

    നിലവിലെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പിൻഗാമിയായി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നാണ് വിവരം. ഇതിനിടെയാണ് യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പ്രതികരണം.

    പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി സതീഷ് ജാർക്കിഹോളിയെ പിതാവ് ഉപദേശിക്കണം. പിതാവ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നുള്ള വിരമിച്ച ശേഷം ആ സ്ഥാനം നികത്താൻ സാധിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് സതീഷ് ജാർക്കിഹോളി. സതീഷ് ജാർക്കിഹോളിയാണ് അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെന്നും യതീന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി.

    നിരവധി രാഷ്ട്രീയക്കാർ കോൺഗ്രസിന്‍റെ മതേതര പ്രത്യയശാസ്ത്രം പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. സതീഷ് ജാർക്കിഹോളി അവരെ നയിക്കണം. 2028ന് ശേഷം സമാന തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന നേതാവായി ഒരാൾ ഉയർന്നുവരണം. പ്രത്യയശാസ്ത്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഇടപെടുന്നവരിൽ ഒരാളാണ് സതീഷ് ജാർക്കിഹോളി. പുരോഗമന തത്വങ്ങളുള്ള നേതാക്കളെയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമെന്നും കപ്പലഗുഡ്ഡിയിലെ എം.എൽ.സി കൂടിയായ യതീന്ദ്ര പറഞ്ഞു.

    നേതൃമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യമില്ല. പാർട്ടിയിൽ അത്തരമൊരു ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല. നേതൃമാറ്റം എം.എൽ.എമാരും ഹൈക്കമാൻഡും തീരുമാനമെടുക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയില്ലെന്നും യതീന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി.

    നേരത്തെ, കർണാടകയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് സിദ്ധരാമയ്യ അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും യതീന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

    ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പക്ഷത്തെ ശക്തനായ നേതാവായ സതീഷ് ജാർക്കിഹോളി സിദ്ധമാരയ്യ സർക്കാറിൽ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയാണ്. ഡി.കെ. ശിവകുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എം.പിയായ എൽ.ആർ. ശിവരാമ ഗൗഡ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മാ​റ്റ​മെ​ന്ന അ​ഭ്യൂ​ഹം നിലനിൽക്കെ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യയും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ​കെ.​പി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റും ഡൽഹിയിലെത്തി കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര നേതാക്കളെ കണ്ടിരുന്നു. എ.​ഐ.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ, ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി എ​ന്നി​വ​രു​മായി ചർച്ച നടത്താനാണ് എത്തിയതെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ അന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മാ​റ്റം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ പ​ല നേ​താ​ക്ക​ളും പ​ര​സ്യ​പ്ര​സ്താ​വ​ന തു​ട​ർന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​നു​ന​യ​ത്തി​നാ​യി എ.​​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ൺ​ദീ​പ് സി​ങ് സു​ർ​ജെ​വാ​ല ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ​ത്തി​യിരുന്നു.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭ​ര​ണം ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​റ്റം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്. ന​വം​ബ​റി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭ​ര​ണം ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വും. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നേ​ടി​യ ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​വി​ക്കാ​യി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റും ച​ര​ടു​വ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഒ​ടു​വി​ൽ ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്റെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി​യാ​ണ് ശി​വ​കു​മാ​ർ പി​ടി അ​യ​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ര​ണ്ട​ര​ വ​ർ​ഷം വീ​തം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​പ​ദ​മെ​ന്ന ഫോ​ർ​മു​ല രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ര​ണ്ടു​ വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട​തോ​ടെ ഡി.​കെ വി​ഭാ​ഗം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​റ്റം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​റ​ച്ച പാ​റ​പോ​ലെ അ​ഞ്ചു​ വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    TAGS:SiddaramaiahDK SivakumarSatish JarkiholiSiddaramaiah GovernmentLatest News
    News Summary - My father will not contest 2028 elections says Siddaramaiah's son Yathindra Siddaramaiah
