Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമരിച്ചുപോയ തന്‍റെ...
    India
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 11:16 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 11:16 PM IST

    മരിച്ചുപോയ തന്‍റെ അമ്മയെ കോൺഗ്രസും ആർ.ജെ.ഡിയും അപമാനിച്ചു- പ്രധാനമന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ മൗ​നം തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി
    narendra modi
    cancel
    camera_alt

    നരേന്ദ്ര മോദി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യി യാ​തൊ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത, മ​രി​ച്ചു​പോ​യ ത​ന്റെ അ​മ്മ​യെ​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യും അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​തെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ന്‍ സ്ത്രീ​ക​ളെ​യു​മാ​ണ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സും ആ​ര്‍.​ജെ.​ഡി​യും അ​പ​മാ​നി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ര്‍ ഭ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് സു​ര​ക്ഷ​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​ക്കെ​തി​രെ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി ബി​ഹാ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രാ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി. ബി​ഹാ​റി​ലെ സ്വ​യം സ​ഹാ​യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സം​രം​ഭ​ക​ത്വം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​രം​ഭം വെ​ർ​ച്വ​ലാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​​മ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​മ​​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും നി​ര​ന്ത​രം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​ക്കെ​തി​രെ മ​റു​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ക​ര​മാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശം ത​ന്നെ​യും ബി​ഹാ​റി​ലെ മൊ​ത്തം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും വേ​ദ​നി​പ്പി​ച്ചു. മ​രി​ച്ചു​പോ​യ ത​ന്‍റെ അ​മ്മ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​ധി​ക്ഷേ​പം ചി​ന്തി​ക്കാ​വു​ന്ന​തി​ലും അ​പ്പു​റ​മാ​ണ്. എ​ന്തു​തെ​റ്റാ​ണ് അ​വ​ര്‍ ചെ​യ്ത​ത്. കു​ടും​ബാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ല്‍ അ​ഭി​ര​മി​ക്കു​ന്ന പ​ല​ര്‍ക്കും പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​രാ​ള്‍ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​വു​ന്ന​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra ModiTejashwi YadavIndia NewsRahul Gandhi
    News Summary - My Dead Mother Was Abused: PM Hits Out At Rahul Gandhi, Tejashwi Yadav
    Similar News
    Next Story
    X