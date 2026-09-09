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    എസ്ഐആറുമായി സഹകരിക്കണം -മുസ്‌ലിം പണ്ഡിതർ

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    എസ്ഐആറുമായി സഹകരിക്കണം -മുസ്‌ലിം പണ്ഡിതർ
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    ബംഗളൂരു: വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് (എസ്ഐആർ) നോട്ടീസ് ലഭിക്കുന്ന വോട്ടർമാർ ആവശ്യമായ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും നിശ്ചിത തീയതിയിലും സമയത്തും ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസറുടെ (ഇആർഒ) മുമ്പാകെ ഹാജരാകണമെന്നും കർണാടകയിലെ മുസ് ലിം പണ്ഡിതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

    കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടെന്ന് കരുതി വോട്ടർമാർ അലംഭാവം കാണിക്കരുതെന്ന് ബംഗളൂരുവിലെ മസ്ജിദ്-ഇ-ഖാദ്രിയയിൽ നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അഖിലേന്ത്യാ മുസ്‌ലിം വ്യക്തിനിയമ ബോർഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മൗലാന മുഹമ്മദ് ഫസ്ലുർ റഹീം മുജാദിദി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

    എസ്‌ഐആർ നോട്ടീസുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട വോട്ടർമാരുടെ പട്ടികയിൽ തങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് പരിശോധിക്കണം.

    "വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്താൽ, പാസ്‌പോർട്ട്, ആധാർ, റേഷൻ കാർഡ്, സ്വത്ത് വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഭാവിയിൽ ആളുകൾക്ക് ഗുരുതരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും.

    കർണാടകയിലുടനീളമുള്ള പള്ളികൾ, മദ്റസകൾ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, യുവജന ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവ സഹായ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും എസ്‌ഐആർ പ്രക്രിയയിൽ ആളുകളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ ഫസ്ലൂർ റഹീം മുജദ്ദിദി അഭിനന്ദിച്ചു.

    "മതമോ ജാതിയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ, പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പാത എളുപ്പമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    കരട് വോട്ടർ പട്ടിക അന്തിമമല്ലെന്നും നോട്ടീസ് സമയത്തും ക്ലെയിം സമയത്തും പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യാമെന്നും ജംഇയ്യത്ത് ഉലമ-ഇ-ഹിന്ദ് കർണാടക പ്രസിഡന്റ് മുഫ്തി ഇഫ്തിക്കർ അഹമ്മദ് ഖാസിമി പറഞ്ഞു.

    വോട്ടർമാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

    "കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസറെ (ബിഎൽഒ) ബന്ധപ്പെടുകയും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചാൽ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ അഭ്യർത്ഥിച്ച എല്ലാ രേഖകളും ശരിയായി സമർപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക," -ഖാസ്മി പറഞ്ഞു.

    എസ്‌ഐആർ പ്രക്രിയയിൽ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന പള്ളികൾ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, യുവജന ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവരോട് ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത് തുടരാൻ അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

    കർണാടകയിൽ എസ്‌ഐആർ പ്രക്രിയയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചതായി മൗലാന സയ്യിദ് ഷബ്ബീർ അഹമ്മദ് നദ്‌വി പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതിനകം തന്നെ കരട് വോട്ടർ പട്ടികയും എഎസ്‌ഡിഡിഒ ആയി തിരിച്ചറിഞ്ഞ വോട്ടർമാരുടെ പട്ടികയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

    രേഖകൾ മാപ്പ് ചെയ്യാത്തതോ യുക്തിസഹമായ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉള്ളതോ ആയ ഏകദേശം 43.80 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ബി‌എൽ‌ഒമാർ വഴി നോട്ടീസ് നൽകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    "അതിനാൽ, നോട്ടീസുകൾ ലഭിക്കുന്നവർ നൽകിയിരിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും വേണം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വോട്ടർമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ഇആർഒക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകുന്നതിനോ മടിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നദ്‌വി പറഞ്ഞു. അത്തരം രീതി പിന്തുടരരുതെന്ന് അദ്ദേഹം വോട്ടർമാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

    "ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഇത്തരമൊരു പ്രവണത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. അത് ഭാവിയിൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം," അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കർണാടകയിലെ 15 ലക്ഷത്തിലധികം മുസ്‌ലിം വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന അവകാശവാദവും നദ്‌വി പരാമർശിച്ചു. വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ മൗലാന അസിം, മുഫ്തി മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

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    News Summary - Muslim Scholars Urge Voters in Karnataka to Cooperate with SIR Process
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