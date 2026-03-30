Madhyamam
    30 March 2026 10:23 PM IST
    30 March 2026 10:23 PM IST

    മുസ്‌ലിം സംവരണത്തിനെതിരെ ബി.ജെ.പി എം.പി; രാജ്യസഭ ബഹിഷ്‍കരിച്ച് പ്രതിപക്ഷം

    കെ. ​ല​ക്ഷ്മ​ണി​ന്റെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ലാണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മു​സ്‌​ലിം പ്രീ​ണ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ.​ബി.​സി സം​വ​ര​ണം ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി എം.​പി കെ. ​ല​ക്ഷ്മ​ണി​ന്റെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധം.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, തെ​ല​ങ്കാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ വോ​ട്ട് ബാ​ങ്ക് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്ക് ഒ.​ബി.​സി സം​വ​ര​ണം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് സ​ഭ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ശൂ​ന്യ​വേ​ള​യി​ലാ​ണ്, മ​ത​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സം​വ​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശ​വു​മാ​യി കെ. ​ല​ക്ഷ്മ​ൺ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ മു​സ്‌​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​നാ​യി ഒ.​ബി.​സി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി നാ​ല് ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്നു, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​നം മു​സ്‍ലിം​ക​ളും ഒ.​ബി.​സി പ​ട്ടി​ക​യി​ലാ​ണ്, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ ഒ.​ബി.​സി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​രു ജാ​തി​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം മ​താ​ധി​ഷ്ഠി​ത സം​വ​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ല​ക്ഷ്മ​ൺ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ബി.​ജെ.​പി എം.​പി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ മ​ണ്ഡ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ​ക്കും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ക്കും വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി പ്ര​മോ​ദ് തി​വാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സം​വ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഒ​രു മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ മു​ഴു​വ​നാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വാ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യാ​ണെ​ന്നും ടി.​എം.​സി​യു​ടെ സാ​ഗ​രി​ഗ ഘോ​ഷും കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ വോ​ട്ട് ബാ​ങ്കാ​യി മാ​ത്ര​മാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി ജെ.​പി. ന​ഡ്ഡ​യും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:reservationRajya Sabhaopposition boycotted
    News Summary - BJP MP against Muslim reservation; Opposition boycotts Rajya Sabha
    Similar News
    Next Story
    X