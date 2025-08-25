Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 7:30 AM IST

    മുസ്‍ലിം ലീഗ് ദേശീയ ആസ്ഥാനമന്ദിരം തുറന്നു

    പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    Muslim League,Qaide Millat
    മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ആ​സ്ഥാ​ന​മ​ന്ദി​രം ദേ​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ര്യ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഖാ​ഇ​ദേ മി​ല്ല​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ സാ​ഹി​ബി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ മു​റ്റി​നി​ന്ന വേ​ദി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ആ​സ്ഥാ​ന​മ​ന്ദി​രം ദേ​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ര്യ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ മൂ​വാ​യി​ര​ത്തോ​ളം സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​യും ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യം ദേ​ശീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും സാ​ക്ഷി​നി​ർ​ത്തി സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച റി​ബ​ൺ മു​റി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ ആ​വേ​ശം ആ​കാം​ക്ഷ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റി.

    വൈ​ഫൈ ജി.​എ​സ്.​എം വി​ദൂ​ര നി​യ​ന്ത്രി​ത സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലൂ​ടെ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് ദ​രി​യാ​ഗ​ഞ്ച് ശ്യാം​ലാ​ൽ റോ​ഡി​ലെ 86ാം ന​മ്പ​ർ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ തി​ര​ശ്ശീ​ല​ക​ൾ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തേ​ക്കും നീ​ങ്ങി ഖാ​ഇ​ദെ മി​ല്ല​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ തെ​ളി​ഞ്ഞു വ​രു​ന്ന​ത് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന​ക​ത്തെ സ്ക്രീ​നി​ൽ ലൈ​വാ​യി ക​ണ്ട് നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഹ​ർ​ഷാ​ര​വം മു​ഴ​ക്കി.

    മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​നും രാ​ജ്യ​മെ​ങ്ങു​മു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും ച​രി​ത്ര നി​മി​ഷ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​വ​ല​മൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല, സാ​മൂ​ഹി​ക -സാം​സ്കാ​രി​ക- വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    റാ​ജി അ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എം. ഖാ​ദ​ർ മൊ​യ്തീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി തി​രു​അ​വ​ടി എ​സ്.​എം. നി​സാ​ർ, മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി, ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് മു​ക്തി​മോ​ർ​ച്ച എം.​പി. സ​ർ​ഫ​റാ​സ് അ​ഹ്മ​ദ്, മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് സ​മ​ദാ​നി എം.​പി, ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഖു​ർ​റം അ​നീ​സ് ഉ​മ​ർ, അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി, അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​ദ്, ന​വാ​സ് ക​നി എം.​പി, ദേ​ശീ​യ അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫാ​ത്തി​മ മു​സ​ഫ​ർ, ജ​യ​ന്തി രാ​ജ​ൻ, സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി എം.​പി മൗ​ലാ​ന മു​ഹി​ബു​ല്ല ന​ദ്‌​വി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് എം.​പി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Muslim LeagueIndian Union Muslim LeagueQaide Millat BuildingNational Headquarters
