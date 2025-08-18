Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി...
    India
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 7:54 AM IST

    ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി മുസ്‍ലിം ലീഗ് ആസ്ഥാന മന്ദിരം

    text_fields
    bookmark_border
    ​ഖാ​ഇ​ദേ മി​ല്ല​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം 24ന്
    ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി മുസ്‍ലിം ലീഗ് ആസ്ഥാന മന്ദിരം
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​ര​മാ​യ ഖാ​ഇ​ദേ മി​ല്ല​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​​സ​ജ്ജ​മാ​യി. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ത്തോ​ടെ, ദ​രി​യ ഗ​ഞ്ചി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച മ​ന്ദി​രം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 24ന് ​മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ര്യ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി, സ​മാ​ജ് പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ഖി​ലേ​ഷ് യാ​ദ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    അ​ഞ്ച് നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി ദേ​ശീ​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ, മീ​റ്റി​ങ് ഹാ​ളു​ക​ൾ, വ​ർ​ക്ക് സ്‌​പേ​സു​ക​ൾ, കൂ​ടാ​തെ കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ സ്‌​പേ​സ്, ബോ​ർ​ഡ് റൂം, ​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്‌​ക്രീ​നോ​ടു​കൂ​ടി​യ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ൾ, പ​ബ്ലി​ക് ഹാ​ൾ, പ്രാ​ർ​ഥ​ന മു​റി എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം ഏ​റെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​താ​ണ് പു​തി​യ ആ​സ്ഥാ​നം. ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ചി​ര​കാ​ല സ്വ​പ്ന​മാ​ണ് പൂ​വ​ണി​യു​ന്ന​തെ​ന്നും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ ഓ​ഫി​സ് സ​ജ്ജ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ, ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​കു​മെ​ന്നും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Muslim LeagueinaugurationIndia NewsLatest News
    News Summary - Muslim League headquarters building ready for inauguration
    Similar News
    Next Story
    X