    ഡി.എം.കെ സഖ്യത്തിൽ അഞ്ച് സീറ്റുകളാവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്‍ലിംലീഗ്

    മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഖാ​ദ​ർ മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണു
    ഡി.എം.കെ സഖ്യത്തിൽ അഞ്ച് സീറ്റുകളാവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്‍ലിംലീഗ്
    ചെ​ന്നൈ: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ ഡി.​എം.​കെ മു​ന്ന​ണി​യോ​ട് അ​ഞ്ചു സീ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ചെ​ന്നൈ അ​ണ്ണാ അ​റി​വാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ടി.​ആ​ർ. ബാ​ലു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഡി.​എം.​കെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മി​തി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​ഞ്ചു സീ​റ്റെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പ്ര​ഫ. കെ.​എം. ഖാ​ദ​ർ മൊ​യ്തീ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ര​ണ്ട് സീ​റ്റാ​ണ് ഡി.​എം.​കെ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത​ത്. 2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മൂ​ന്നു സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും ഒ​രി​ട​ത്തും ജ​യി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ചി​ദം​ബ​രം, ക​ട​യ​ന​ല്ലൂ​ർ, വാ​ണി​യ​മ്പാ​ടി സീ​റ്റു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. നാ​ലെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ലീ​ഗ് നി​ല​പാ​ട്. തു​ട​ർ​ന്ന് തീ​രു​മാ​ന​മ​റി​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ച​ർ​ച്ച അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, സീ​റ്റ് എ​ത്ര​യാ​യാ​ലും സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് യോ​ഗ​ശേ​ഷം ഖാ​ദ​ർ മൊ​യ്തീ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നി​ടെ, ഡി.​എം.​കെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ഖാ​ദ​ർ മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും മ​റ്റും ചേ​ർ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ താ​ങ്ങി, പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ലീ​ഗ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

