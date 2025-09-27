Begin typing your search above and press return to search.
    27 Sept 2025 10:50 PM IST
    27 Sept 2025 10:51 PM IST

    ഐ ലവ് മുഹമ്മദ് ബാനറിനെതിരെ നടപടി: കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയെയും കാണുമെന്ന് മുസ്‍ലിം നേതാക്കൾ

    muslim leadeders set to meet karnataka chief minister and deputy minister
    വെള്ളിയാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെയിൽ ‘ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്’ പോസ്റ്ററുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ നിന്ന് | ഫോട്ടോ ക്രെഡിറ്റ്: PTI |

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ​യും ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡി​ലെ​യും പൊ​ലീ​സി​​നെ​പ്പോ​ലെ, ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ദാ​വ​ൻ​ഗെ​രെ​യി​ൽ ‘ഐ ​ല​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്’ ബാ​ന​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​ന് പൊ​ലീ​സ് കൈ​ക്കൊ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മു​സ്‍ലിം വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ണ്ഡി​ത​രു​ടെ​യും മു​സ്‍ലിം സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സം​യു​ക്ത യോ​ഗം ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​തി​നു​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം സം​സ്ഥാ​ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യെ​യും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​നെ​യും കാ​ണും.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഭ​വ​ന, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക്ഷേ​മ, എ​ൻ‌​ഡോ​വ്‌​മെ​ന്റ് മ​ന്ത്രി ബി.​ഇ​സെ​ഡ്. സ​മീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ഖാ​ൻ, ബം​ഗ​ളൂ​രു ജാ​മി​അ മ​സ്ജി​ദ് സി​റ്റി ഇ​മാ​മും ഖ​ത്തീ​ബു​മാ​യ മു​ഫ്തി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ഖ്‌​സൂ​ദ് ഇ​മ്രാ​ൻ റ​ഷാ​ദി, മൗ​ലാ​ന അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദി​ർ ഷാ ​വാ​ജി​ദ് ഖാ​ദ്‍രി, മൊ​ഹി​ബു​ല്ല ഖാ​ൻ അ​മീ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​സു​ഫ് കാ​ണി (ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി ക​ർ​ണാ​ട​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി), മൗ​ലാ​ന ഗു​ലാം മു​ഖ്താ​ർ ഖാ​ദ്‍രി (ദ​ർ​ഗ ഹ​സ്ര​ത്ത് ക​മ്പ​ൽ​പോ​ഷ്), മൗ​ലാ​ന സ​ബീ​ഉ​ല്ല നൂ​രി (ഇ​മാം സ​ബീ​ഉ​ല്ല നൂ​രി ട്ര​സ്റ്റ്), അ​ഫ്സ​ർ ബൈ​ഗ് ഖാ​ദ്‍രി (ജു​ലൂ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദി ക​മ്മി​റ്റി), മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ഖു​റൈ​ശി (ജ​മാ​അ​ത്ത് അ​ഹ് ലെ ​ഹ​ദീ​സ് ക​ർ​ണാ​ട​ക), മൗ​ലാ​ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ഖാ​ദി (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ഉ​ർ​ദു അ​ക്കാ​ദ​മി), മൗ​ലാ​ന ഷാ​ഫി സാ​ദി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:muslim leadersGovernment of KarnatakaI Love Muhammad
